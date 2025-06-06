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Тюменцева Надежда
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|Промышленно-энергетический форум TNF расширяет цифровую повестку 1
Тюменцева Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL ГК 415 1
|Цифра ГК 2487 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4213 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
|МегаФон 9380 1
|Северсталь ПАО - Severstal 510 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 474 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 1
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 17 1
|Пивень Ольга 1 1
|Абдулин Ренат 8 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17579 1
|Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 904 1
|Казахстан - Республика 5675 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
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