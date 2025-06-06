Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пивень Ольга
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|Промышленно-энергетический форум TNF расширяет цифровую повестку 1
Пивень Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL ГК 411 1
|Цифра ГК 2479 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 1
|МегаФон 9318 1
|Северсталь ПАО - Severstal 505 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 17 1
|Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 894 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
|Казахстан - Республика 5657 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17503 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.