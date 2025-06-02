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Абдулин Ренат
УПОМИНАНИЯ
Абдулин Ренат и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9942 4
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3248 2
|РЖД Технологии - RZD Digital 24 1
|Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 52 1
|Халитов Дарий 27 1
|Назаров Александр 68 1
|Безбогов Сергей 54 1
|Лашин Ренат 73 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Мискарян Александр 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
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