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Рудым Алексей


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Форум TNF представил программу цифрового трека: ключевые вызовы и практические кейсы ИТ для ТЭК 1
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Рудым Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2314 1
Ростелеком 10052 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 236 1
ICL ГК 420 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 480 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 149 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2627 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 2
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Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 328 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11759 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 117 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3890 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6429 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4059 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29782 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1865 1
Apple Podcasts 6 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 21 1
ByteDance - TikTok 291 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 289 1
Степанов Евгений 32 1
Сюняева Диана 3 1
Бочерова Елена 38 1
Елина Марина 2 1
Бакренко Наталья 1 1
Киреев Кирилл 6 1
Шадаев Максут 1077 1
Абакумов Евгений 208 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3258 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3091 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7841 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1376 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2592 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3045 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14420 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 188 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2223 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2112 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 654 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1264 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6144 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8059 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3720 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 807 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 458 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 150 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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