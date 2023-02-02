Группа «Рексофт» и АО «Нефтеавтоматика» стали партнерами

Группа «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и инженерная производственная компания АО «Нефтеавтоматика» сообщают о подписании партнерского соглашения. От группы «Рексофт» за партнерство отвечает Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства, сформированный на базе специалистов Schneider Electric, Siemens, Aveva и др. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт».

Основным направлением сотрудничества станет совместная работа в интересах крупных промышленных предприятий в сегментах добычи, нефтепереработки, нефтегазохимии, химии, цветной и черной металлургии, а также предприятий, относящихся к объектам критической инфраструктуры, таким как транспортные узлы, спортивные объекты и пр.

В результате партнерства Центр развития технологий АСУТП «Рексофт» и АО «Нефтеавтоматика» готовы реализовывать проекты полного цикла по автоматизации предприятий на базе отечественного оборудования, начиная от формирования технического задания, разработки и внедрения прикладного программного обеспечения до сервисной поддержки. На всех этапах реализации проектов планируется тесное взаимодействие R&D-центров двух компаний.

В первую очередь партнеры ориентированы на рынок распределенных систем управления промышленных предприятий, противоаварийной защиты, противопожарной промышленной безопасности, системы SCADA. Также компетенции объединенной команды позволяют реализовывать под ключ проекты в области MES с внедрением отечественных решений по оптимизации производства и далее их интеграцию в контур ERP-систем.

«Команда Центра развития технологий АСУТП группы “Рексофт” объединила компетенции специалистов ведущих международных вендоров. Это позволит привнести глубокую экспертизу, необходимую для реализации проектов полного цикла, которые раньше в основном выполняли российские представительства зарубежных игроков», - сказал Руслан Тафинцев, коммерческий директор ОП АО «Нефтеавтоматика» в Москве.

«Наш партнер одним из первых в стране почувствовал тренд на импортонезависимость отечественной элементной базы. В результате сегодня оборудование и решения АО “Нефтеавтоматика” в области контроллеров занимает серьезные позиции в отрасли, подкрепленные реализованными кейсами. Это отличная база для решения комплексных задач по импортонезависимости, которые стоят перед российскими промышленными предприятиями», - сказала Ольга Макова, операционный директор Центра развития технологий АСУТП и цифровизации производства «Рексофт консалитинг».

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы Безопасность

***

АО «Нефтеавтоматика» — инженерная производственная компания, специализирующаяся на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения. В 2019 г. компания отметила свой 50-летний юбилей. Компания реализует проекты по изготовлению и поставке оборудования, комплексные проекты «под ключ». В компании работают более 2500 сотрудников.

«Рексофт» (Reksoft) — российский разработчик цифровых решений. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам полный комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Стокгольме.