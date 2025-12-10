Разделы

Абдулина Рената


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Стратегическое планирование: как крупнейшие компании выстраивают ИТ-бюджет 1
04.08.2025 Власти накажут российский бизнес за использование SAP. Под ударом банки, телеком-операторы и гигантские промышленные предприятия 1
25.07.2025 Форум TNF представил программу цифрового трека: ключевые вызовы и практические кейсы ИТ для ТЭК 1
06.06.2025 Промышленно-энергетический форум TNF расширяет цифровую повестку 1
02.06.2025 ВТБ вступил в ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования 1
12.02.2025 Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО 1
15.10.2024 Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования 1
16.05.2024 Ассоциация КП ПОО открыла доступ к «Витрине ИТ-продуктов» для всех пользователей без регистрации 2
14.02.2024 «Ростех» объединяет компетенции с Ассоциацией потребителей ПО 1
28.09.2022 РЖД вошла в состав Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования 2
03.12.2021 Ассоциация «Отечественный софт» подписала Меморандум с Ассоциацией потребителей ПО и оборудования 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Абдулина Рената и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 6
8984 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14227 2
Intel Corporation 12541 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73177 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23167 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57357 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18139 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31737 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17156 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Microsoft Windows 16328 1
Россия - РФ - Российская федерация 156840 10
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10297 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25997 1
