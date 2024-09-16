МТС RED открыла новые филиалы центра мониторинга МТС RED SOC в трех городах России

МТС RED (ООО «Серенити Сайбер Секьюрити»), компания сферы кибербезопасности, расширила сеть подразделений центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC. К офисам в Москве, Краснодаре, Хабаровске и Ярославле добавились филиалы в Казани, Челябинске и Ижевске. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

Создание новых представительств МТС RED SOC связано с ростом числа заказчиков, в том числе в регионах России. Центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC круглосуточно отслеживает события, происходящие в ИТ-инфраструктурах компаний-заказчиков, выявляет киберугрозы и блокирует действия хакеров. Среди клиентов МТС RED SOC – организации из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики по всей России. Эффективность работы центра мониторинга и реагирования на кибератаки обеспечивается за счет применяемых технологий кибербезопасности, отлаженных процессов взаимодействия, а также экспертизы аналитиков киберугроз. Рост числа экспертов по кибербезопасности в штате МТС RED SOC обеспечит заказчикам повышение качества сервиса и оперативности реагирования на кибератаки.

«Мы активно развиваем МТС RED SOC как в части технологий защиты, так и в части кадрового состава. Использование сервисов внешнего центра мониторинга позволяет компаниям получить работающую функцию по круглосуточному выявлению киберугроз в самые короткие сроки и снимает с заказчиков задачи по найму собственного штата специалистов по кибербезопасности, их обучения и удержания. Это значимая проблема, особенно в регионах. По данным Минцифры России, дефицит кадров в ИТ-отрасли в стране составляет в 500-700 тыс. человек, а согласно исследованию АНО «Цифровая экономика» и портала hh.ru, в сегменте информационной безопасности этот спрос – один из самых высоких», - сказал Ильназ Гатауллин, технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC компании МТС RED.

С начала 2024 г. центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил около 50 тыс. хакерских атак – на 57% больше год к году. При этом общее число высококритичных атак, способных вызвать длительный простой бизнеса или ущерб на сумму от 1 млн руб., в 2024 г. возросло на 66%. Наибольшая доля высококритичных атак (69%) пришлась на критическую информационную инфраструктуру. Также заметные доли серьезных атак пришлись на СМИ (12%) и ИТ-компании (10%).

Кроме того, компания МТС RED планирует сотрудничество с ведущими вузами в точках регионального присутствия. Целью такого сотрудничества является практическая подготовка студентов ИТ-специальностей к работе в сфере информационной безопасности - в частности, в роли аналитиков первой линии МТС RED SOC, которые проводят первичную обработку информации о подозрительных событиях в ИТ-инфраструктурах заказчиков по предварительно разработанным инструкциям.