«Группа Астра» проведет для российских школьников «Урок цифры» по операционным системам

Компания примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», главная задача которого — помочь достичь ключевой цели ИТ-образования в России: обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны. Первый урок «Группа Астра» посвятила операционной системе как неотъемлемой части всех устройств, необходимых в повседневной жизни. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Урок от разработчика инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» на тему «Секреты операционных систем» пройдет в российских школах с 10 февраля по второе марта 2025 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Эта инициатива предоставляет учащимся 1–11 классов уникальную возможность глубже понять значение операционных систем, изучить их типы, структуру и функции, тем самым повышая свою компетентность в сфере информационных технологий.

Урок «Секреты операционных систем» включает теоретическую часть (видеолекцию) и практическую — интерактивный тренажер, помогающий в игровой форме ознакомиться со структурой ОС и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой операционной системы. Тренажер представляет собой лабиринт, из которого можно выбраться только с помощью успешно выполненных заданий. Практические задания распределены по трем категориям, основанным на возрастных особенностях учеников: для младших (1–4 кл.), средних (5–9 кл.) и старших классов (10–11 кл.) — и отличаются уровнем сложности и объемом, механика для всех трех категорий идентична. По результатам прохождения тренажера выдается сертификат участника.

Урок сопровождается методическими рекомендациями, которые дадут возможность учителям эффективно провести это занятие в классе, а родителям — организовать его для ребенка в домашних условиях. О том, как в увлекательной форме донести до школьников базовые знания об операционной системе, преподаватели смогут узнать на вебинаре, который пройдет шестого февраля в 10:00 по московскому времени.

«Цифровая среда, как неотъемлемая часть нашей жизни, стремительно развивается — становится все более сложной и многообразной. Чтобы успешно пользоваться ее возможностями, необходимо повышать уровень знаний в области информационных технологий. Именно поэтому первый «Урок цифры» мы посвятили ОС — системе, которая помогает сделать нашу жизнь наиболее комфортной, способствуя автоматизации технологических процессов и управляя знакомыми всем нам устройствами — от смартфона до современного авиалайнера. Занятие пройдет в увлекательном формате, оно построено таким образом, чтобы максимально заинтересовать темой как младших школьников, так и старшеклассников и вызвать у них познавательную активность. С уверенностью могу сказать, что нашим уроком будут успешно пользоваться учителя информатики, чтобы доступно раскрыть своим ученикам все секреты операционных систем», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».