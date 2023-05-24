«Элар» оцифровал одну из старейших газет Санкт-Петербурга

«Элар» завершил очередной этап оцифровки периодической печати для Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Электронная коллекция «Местная печать» создается совместными усилиями Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и корпорации «Элар» и регулярно пополняется с 2010 г. В 2021 г. было оцифровано 1500 страниц ведущего периодического издания Кировского района Ленинградской области «Ладога», а в 2022 г. коллекцию пополнили издания, — «Знамя труда» Сланцевского района за 1981-1988 гг. и газета «Маяк» 1984-1990 гг., город Сосновый Бор.

В ходе проекта по оцифровке в 2023 г. было оцифровано еще более 13 тыс. страниц местной периодики. В электронный вид перевели номера газеты «Балтийский луч», - старейшей газеты Петродворцового района Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области. Цифровые копии создали для номеров, вышедших в печать с 1965 по 1968 гг. Была продолжена работа над созданием полной цифровой версии газеты «Знамя труда», которая уже выставлена на сайте Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки и пользуется большим спросом у краеведов, преподавателей, историков, библиотекарей. Оцифрованы выпуски 1989-1995 гг. Также оцифрованы подшивки газеты «Маяк» за период с 1996 по 2001 гг.

«Элар» оцифровал одну из старейших газет Санкт-Петербурга

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека — координационный, научно-методический центр для 384 общедоступных библиотек региона, формирующий стратегию библиотечного развития в регионе. И один из важнейших фондов библиотеки — архив местной печати, - сказала заведующая отделом краеведения Вера Топунова. - Коллекция „Местная печать“ очень востребована среди пользователей. Она размещена в ПИК „КАИСА-КРАЕВЕДЕНИЕ“ и краеведы часто обращаются к материалам периодических изданий, в том числе, для получения справок».

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать импортозамещение ucaas

Процесс оцифровки периодических изданий состоит из нескольких производственных этапов, каждый из которых строится с учетом состояния и качества подшивок, а также индивидуальных требований заказчика. В работе над оцифровкой периодических изданий задействован большой штат специалистов «Элар» — операторы сканирования, специалисты индексирования данных, технологи и сервис-инженеры, которые проводят необходимую конкретно для данного проекта калибровку оборудования. Сканирование проводится на профессиональных отечественных планетарных сканерах, которые предназначены для бережной бесконтактной оцифровки даже ветхой и поврежденной бумаги.