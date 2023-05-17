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«Мегафон» улучшил сеть в Выборгском районе Петербурга

«Мегафон» модернизировал более 30% телекоммуникационной инфраструктуры в третьем по площади и численности населения районе ПетербургаВыборгском, где по последним данным Росстата проживает свыше 528 тыс. человек. Проведенные работы на треть расширили пропускную способность передачи данных базовых станций, что позволило значительно сократить нагрузку на сеть и предоставить абонентам более высокие скорости мобильного интернета.

Для улучшения качества мобильных услуг «Мегафон» задействовал частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц, наиболее эффективные для обеспечения связью густонаселенные городские локации — они дают высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Технические специалисты компании построили новые объекты связи и установили на действующие базовые станции дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилых массивах, в частности на самых высоких этажах зданий. Теперь, независимо от уровня нагрузок, пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях.

«Выборгский район – один из крупнейших в городе, в нем активно развивается жилищное строительство, а вместе с тем растет и потребление передачи данных. Например, специалисты компании отметили, что после ввода в эксплуатацию части домов в районе ЖК «Кантемировская 11» мобильный трафик у абонентов в локации вырос в 4 раза. Чтобы соответствовать потребностям клиентов мы отслеживаем сетевую нагрузку с помощью аналитических инструментов и, в первую очередь, расширяем возможности инфраструктуры там, где отмечаем существенный рост data-трафика», – сказал Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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