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АлтГПУ Алтайский государственный педагогический университет

АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет

СОБЫТИЯ


23.07.2026 «МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги» 1
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
27.04.2015 ТТК подключил АлтГУ к университетской компьютерной сети России 1
25.10.2010 В Алтайской государственной педагогической академии автоматизирован документооборот на базе СЭД «Дело» 2
07.07.2010 СЭД «Дело» внедрена в «Алтайской государственной педагогической академии» 2
21.01.2010 Алтайская государственная педагогическая академия внедряет СЭД «Дело» 2
17.07.2008 Более 130 российских школ захотели перейти на Linux 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

АлтГПУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Галактика - Корпорация 1542 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1540 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36020 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13905 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12800 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5852 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22856 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13858 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 595 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64789 1
Пропускная способность - Bandwidth 1901 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8613 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16950 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3805 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Linux OS 11494 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6239 1
Соловьев Александр 119 1
Бушковский Денис 6 1
Землюков Сергей 1 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1542 6
Россия - РФ - Российская федерация 165516 4
Россия - Восточная Сибирь 309 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 651 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 249 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 144 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1772 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19478 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47466 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1033 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1786 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2265 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1713 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2283 1
Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2841 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33610 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57473 6
Образование в России 2780 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11269 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 80 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6154 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 681 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6707 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1160 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 181 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 587 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 10 1
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 12 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 12 1
Воронежский ГАУ имени императора Петра I - Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 3 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459518, в очереди разбора - 728716.
Создано именных указателей - 198099.
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