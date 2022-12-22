Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь
|

«Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи

«Мегафон» построил 218 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из крупнейших районов Ленинградской области — Выборгском. Телекоммуникационная магистраль, протянувшаяся от Выборга до Приморска, позволит в два раза увеличить пропускную способность сети и до 50% повысить скорость передачи данных.

Специалисты компании протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительства ВОЛС в Выборгском районе. Новые коммуникации разгрузят локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей и предоставят как абонентам, так и корпоративным клиентам доступ к максимальным скоростям мобильного интернета.

«Выборгский район – второй по площади и третий по численности населения в регионе. Нам важно обеспечить его максимальные территории надежной связью на высоких скоростях, чтобы наши абоненты продолжали пользоваться качественными мобильными сервисами. Построенные ВОЛС позволят нашим пользователям без задержек серфить в сети LTE на средней скорости до 50 Мбит/с, а нам предлагать и внедрять лучшие телеком-решения для бизнес-сообщества», — сказал Владимир Бакалов, директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Юрий Востриков: Компании все активнее применяют data-driven-подход из-за высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке
Цифровизация

Аналитики компании отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в Выборгском районе подтверждает активное потребление абонентами интернет-трафика. Ежедневно каждый абонент в районе скачивает порядка 16 ГБ информации в сети — вес пяти фильмов в разрешении для смартфона. Эта на 10% выше средней для районов области, сообщают специалисты по big data «Мегафона».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти простят Tele2 отставание от МТС, «Билайна» и «Мегафона»

Россия легализует частоты для беспилотников

«Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов»

«Дочка» Cisco уготовила россиянам новые санкции. Их ждет тотальная блокировка без права на амнистию

Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Россияне не останутся без связи. Операторам разрешат закупать иностранное «железо» вместо несуществующего российского

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще