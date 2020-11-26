«Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех установил автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) грузового транзита на участке дороги в Выборгском районе Ленобласти. Еще два аналогичных объекта появятся в регионе в ближайшем будущем.

В августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» прошла конференция «Диверсификация ОПК в интересах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ней приняли участие Холдинг «Швабе», Минтранс России, МАДИ и различные отраслевые организации. Ключевой темой в повестке стала интеллектуальная транспортная система в РФ, опыт ее создания и обслуживания, как часть в развитии экосистемного направления «Умный город».

Частью проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал проект по установке АПВГК на участке региональной трассы «Огоньки – Стрельцово – Толоконниково» в Выборгском районе. «Швабе» отвечает за создание системы автоматического весогабаритного контроля проезда большегрузов по дорогам Ленинградской области по заказу ГКУ «Ленавтодор». Условия контракта с Ленинградской областью предусматривают монтаж трех АПВГК.

«Ленобласть сегодня является одним из ведущих транзитных регионов России, и внедрение системы весогабаритного контроля стало уже насущной необходимостью», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

АПВГК за несколько секунд взвешивает проезжающие транспортные средства. Параметры автомобилей автоматически передаются в центр фиксации административных правонарушений. В случае превышения допустимой весовой нормы груза собственники получат административное постановление для оплаты штрафа.

«Введение весогабаритного контроля на федеральных трассах привело к увеличению нагрузки на региональную дорожную сеть, которая на подобную эксплуатацию не рассчитана. Поэтому недобросовестные грузоперевозчики стали использовать для объезда областные и региональные трассы, тем самым приводя их в негодность. Проводимые нами работы в Ленинградской области нацелены на частичное решение этой проблемы», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Специалисты спроектировали автоматический пункт с учетом требований государственной экспертизы и в соответствии с особенностями именно тех отрезков дорог, где размещаются объекты. Работы также предусматривают замену дорожного полотна, установку метеорологических комплексов и полного комплекта оборудования системы весогабаритного контроля.