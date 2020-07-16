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«Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk

ПО Софт

«Инфосистемы Джет» стала партнером международной компании Stratodesk. Решения вендора позволяют трансформировать любые пользовательские ПК в тонкие клиенты, организовать централизованное управление и безопасный доступ к информационным системам. Использование продуктов Stratodesk сокращает затраты на организацию цифрового рабочего места пользователя, не требуя обновления существующего парка ПК.

Для организации дистанционной работы «Инфосистемы Джет» разработала концепцию цифрового рабочего места пользователя. Она создает условия для обеспечивает надежной и безопасной работы с информационными системами на любом пользовательском устройстве. Цифровое рабочее место предоставляет пользователю безопасный доступ к корпоративным данным и приложениям, средства корпоративных коммуникаций, обеспечивая централизованное управление и мониторинг всех компонент решения. Набор ИТ-инструментов для создания цифрового рабочего места теперь дополнят решения от Stratodesk – NoTouch Desktop. Они повышают управляемость и защищенность конечных устройств, а также снижают затраты на организацию удаленных рабочих мест.

«В каждом проекте по созданию цифровых рабочих мест остро встает вопрос: “Что делать с существующим парком ПК?” С линейкой продуктов NoTouch Desktop ответ на него становится простым — превратить в тонкие клиенты и сохранить инвестиции в закупку оборудования, — отметил Дмитрий Горохов, руководитель направления виртуализации “Инфосистемы Джет”. — Кроме того, наш опыт и практика зарубежных клиентов показывают, что использование решений Stratodesk оптимизирует расходы на создание цифровых рабочих мест. Компаниям не нужно покупать новые клиентские устройства, достаточно перепрофилировать существующий парк ПК на работу в режиме тонкого клиента».

Линейка NoTouch Desktop показывает свою эффективность, когда нужно быстро создать рабочие места на основе тонких клиентов. При этом могут быть использованы устройства на разных платформах или даже устаревший парк оборудования. Сотрудникам доступны необходимые корпоративные данные и приложения, но конфиденциальная информация на их ПК не хранится.

При создании цифрового рабочего места пользователя эксперты «Инфосистемы Джет» планируют использовать комплекс продуктов NoTouch Desktop: NoTouch OS — легковесную и безопасную операционную систему на базе Linux, которая устанавливается на широкий спектр устройств на платформе x86 или ARM (включая Raspberry Pi) и преобразовывает ПК в тонкий клиент с высоким уровнем безопасности и централизованным управлением; NoTouch Center — ПО для централизованного управления устройствами с операционной системой NoTouch OS. Оно может быть развернуто на собственной инфраструктуре или использовано в виде облачного решения (NoTouch Cloud); NoTouch Cloud Xtension — система для управления пользовательскими устройствами с операционной системой NoTouchOS за пределами внутренней сети заказчика.

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