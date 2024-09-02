MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры

Компания MIND Software объявила о коммерческой доступности нового программного модуля MIND Guard. С помощью MIND Guard можно повысить уровень доступности и отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры и обеспечить восстановление после различных типов сбоев, как локальных отказов в пределах площадки, например, выхода из строя сервера или СХД, так и масштабных отказов на уровне ЦОД или целого региона. Об этом CNews сообщили представители MIND Software.

В состав MIND Guard входят инструмент асинхронной репликации, позволяющий создавать и поддерживать в актуальном состоянии копии защищаемых серверов, и инструменты автоматизации для управления сценариями восстановления. С помощью централизованной консоли управления MIND Guard владельцы приложений или администраторы инфраструктуры могут в несколько кликов настроить защиту одной или нескольких физических или виртуальных машин, а затем отслеживать их работоспособность и статус репликации. Благодаря встроенному движку для запуска сценариев, MIND Guard может автоматизировать выполнение ручных операций на всех этапах защиты и восстановления, а также интегрироваться с приложениями и инфраструктурными сервисами, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора в момент аварии и ускорить выполнение плана аварийного восстановление.

«Проекты по созданию катастрофоустойчивых ИТ-инфраструктур актуальны и на сегодняшний день. Однако выбор российских программных и аппаратных средств для реализации подобных решений сильно ограничен. В результате компаниям приходится идти на различные компромиссы вплоть до снижения требований к доступности и надежности функционирования бизнес-приложений, — сказал Дмитрий Горохов, директор департамента виртуализации и контейнеризации «Инфосистемы Джет». — Мы протестировали решение MIND Guard в своей лаборатории российских решений Jet RuLab. Могу сказать, что это уникальное и востребованное на рынке решение, которое значительно расширит возможности по защите бизнес-приложений на любых виртуальных инфраструктурах».

В отличие от систем резервного копирования, реплики MIND Guard позволят обойтись без полного предварительного восстановления обратно на исходное хранилище, и в случае сбоя, оператор может просто запустить их на резервных мощностях, восстановив работоспособность инфраструктуры и сервисов всего за несколько минут.

MIND Guard поддерживает отечественные и зарубежные операционные системы и платформы виртуализации, и может применяться в различных сценариях: для защиты сервисов внутри инфраструктуры заказчика, в публичных облаках и в гибридных средах.

Все указанные выше возможности позволяют MIND Guard обеспечить высокую доступность для сервисов, не имеющих собственных механизмов защиты, а также отказаться от использования десятка разных подходов по защите приложений и сервисов, которые требуют участия большого числа разноплановых специалистов, предложив простой и универсальный подход для защиты и восстановления данных.

«Мы постоянно работаем над развитием нашего продуктового портфеля, отвечая на запрос клиентов. MIND Guard — долгожданное решение, которое позволит нашим клиентам и технологическим партнерам обеспечить отказоустойчивость виртуальной инфраструктуры, в том числе в гибридных и мультплатформенных архитектурных решениях. Мы постоянно расширяем матрицу совместимости наших продуктов, и уже сейчас можем подтвердить совместимость MIND Guard с платформой SpaceVM», — сказал Антон Груздев, технический директор MIND Software.

«Стабильная работа платформы SpaceVM с MIND Guard отражает наш подход к формированию мультивендорной экосистемы российского ПО. Мы провели успешное тестирование обоих решений на нашем стенде и подтвердили его сертификатом совместимости продуктов SpaceVM и MIND Guard. Наше партнерство с MIND Software дает заказчикам возможность воспользоваться надежными инструментами обеих платформ, что обеспечивает высокую защиту данных и бесперебойную работу корпоративных приложений. В условиях современных вызовов это особенно важно для обеспечения устойчивости и эффективности бизнес-процессов», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».