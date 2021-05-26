«Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков

В московском офисе «Инфосистемы джет» открылся шоурум решений для совместной работы ведущих производителей рынка: Cisco, Avaya, Yealink, IVA Technologies, Logitech. Площадка позволит ИТ-компании демонстрировать заказчикам возможности облачных и on-premise (развернутых на инфраструктуре заказчика) продуктов, а также закрепить свои позиции на рынке ВКС.

По оценкам аналитиков IDC, в 2020 г. рынок унифицированных коммуникаций вырос на 24,9% и достиг $47,2 млрд. Вместе с тем направление голоса и видео центра сетевых решений ИТ-интегратора закрепилось в топе перспективных отраслей деятельности компании. По мнению экспертов «Инфосистемы джет», рынок ВКС продолжит расти, не в геометрический прогрессии, как это было в прошлом году, но заметными темпами. Причина роста — постковидная реальность, для которой характерны гибридный формат работы и спрос на качественные коммуникации.

«Создание шоурума видео- и голосовых решений — это закономерный шаг в 2021 г.», — сказал Роман Морнев, руководитель направления голоса и видео «Инфосистемы джет». — Очевидно, что видеоконференцсвязь, collaboration, облачные сервисы надолго вошли в нашу жизнь в 2020 г. и продолжат быть обыденностью в будущем. Несмотря на то, что мы привыкли проводить совещания, звонки в онлайн-режиме, вопросов относительно ВКС не становится меньше. Компании живут активной жизнью — расширяются, оптимизируют расходы, мигрируют на новое оборудование, продумывают шаги в случае попадания под санкции — все это влияет на collaboration-продукты и рождает большое количество вопросов. Решать их мы предлагаем в шоуруме “Инфосистемы джет”».

По заявлению представителя «Инфосистемы джет», шоурум является первой мультивендорной площадкой в России, где наряду с зарубежными ВКС-решениями представлены отечественные продукты. Это, в свою очередь, позволяет посетителям проверить совместимость видеоконференцсвязи разных вендоров и выбрать оптимальный вариант исходя из соотношения цена-качество.

«ВКС-портфель “Инфосистемы джет” включает в себя весь спектр решений, которые необходимы современной компании», — сказал Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы джет». — Главное наше преимущество состоит в том, что заказчик может прийти и всё протестировать — устроить конференцию по Cisco Webex, организовать планерку через систему Avaya, провести вебинар в IVA Technologies, осуществить групповой видеозвонок на Yealink Meeting Server, посмотреть, как может быть оборудована переговорная комната с программным решением ВКС и терминалом Logitech. И, конечно, проверить, насколько совместимо между собой оборудование. Рынок видеоконференцсвязи сейчас перенасыщен, поэтому заказчиков волнует в первую очередь вопрос о том, насколько качественно работают между собой продукты разных производителей. Мы знаем ответ, так как провели сотни тестов на совместимость вендоров, и готовы рассказать гостям шоурума».