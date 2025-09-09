Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

ЦМРБанк автоматизировал розничное кредитование с FIS

ЦМРБанк внедрил кредитный конвейер FIS для автоматизации процесса кредитования физических лиц. Теперь в банке цифровизирован весь цикл потребительского кредитования клиентов согласно методологии бизнеса, настроены интеграции с внешними сервисами и оптимизирована работа розничного подразделения в более чем 20 офисах. По итогу внедрения ЦМРБанк ожидает ускорение процесса принятия решения по заявкам более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители FIS.

«ЦМРБанк активно наращивает кредитный портфель физических лиц. Для прозрачного управления этим бизнес‑процессом мы решили создать надежную технологическую основу. Ранее с FIS мы уже реализовали кредитный конвейер для юридических лиц, и сейчас в поддержку комплексной автоматизации внедрили кастомизированную систему для цифровизации розничного кредитования. Далее в планах — развитие в конвейере новых банковских продуктов для физических лиц и внедрение системы поддержки принятия решений для усиления скоринга», — отметили представители ЦМРБанка.

Конвейер запущен в июле 2025 г. в более чем 20 офисах ЦМРБанка. Решение позволяет бизнесу на единой платформе оценивать кредитоспособность заемщиков, проверять корректность заявок, принимать решение о выдаче потребительских займов и оформлять их.

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

Совместная команда ЦМРБанка и FIS кастомизировала розничный конвейер: адаптировала систему под банковские бизнес‑процессы — с уникальными заявками, анкетами, андеррайтингом, клиентским досье, печатными формами, ролями в конвейере и т. д; автоматизировала все необходимые расчеты согласно методологии банка — от платежеспособности и налога по прогрессивной шкале до ПДС и ПДН; комплексно интегрировала систему с внешними сервисами — АБС, СМЭВ, НБКИ и ОКБ.

«Быстро и легко для бизнеса мы вместе с ИТ‑командой ЦМРБанка обеспечили автоматизацию полного цикла розничного кредитования. Конвейер FIS для физических лиц может обрабатывать сотни тысяч заявок ежедневно, обеспечивать проверку заявок, принятие решений о выдаче кредита и согласование всех документов. Система оперативно кастомизирована под бизнес‑процессы и методологию ЦМРБанка, и для усиления его цифровой трансформации планируется автоматизация риск‑аналитики по кредитам за счет внедрения системы поддержки принятия решений», — сказал директор по развитию FIS Максим Чистяков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: