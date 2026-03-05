Разделы

Баранова Елена


СОБЫТИЯ


05.03.2026 ИИ в клиентском сервисе банков не оправдал надежд 1
18.02.2025 Выпускник «Сколково» упростил проверки и кредитование для клиентов Металлинвестбанка 1
10.10.2023 Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта 1
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
15.10.2018 «Аурига» стала партнером Aquantia по разработке ПО 1
24.03.2017 ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком 2
15.11.2011 БИТ автоматизировал салоны красоты «Жан Валлон» 1
16.06.2010 В «ТГК-6» построена единая система кадрового учета и расчета зарплаты на базе «1С:Предприятия 8» 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Баранова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

9135 3
Microsoft Corporation 25372 2
Аурига - Auriga 75 2
Ctrl2Go - Factory5 27 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Парадигма 161 1
HEADS Consulting - ХЕДЗ 2 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 11 1
Broadcom - VMware 2515 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Oracle Corporation 6913 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1233 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 810 1
AT&T Inc 1700 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 923 1
1С-Рарус 942 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 262 1
КСК Технологии 46 1
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 50 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Aquantia Corporation 3 1
Atlex - Окей-Телеком 6 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8350 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3293 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7494 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11656 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11563 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34254 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13442 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23178 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1226 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6107 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 320 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1523 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4079 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 350 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 293 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15034 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 465 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1019 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1177 1
HRM - Расчет отпуска 716 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2158 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25826 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3119 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 17 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17278 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8493 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 1
OpenStack 534 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8994 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2274 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23484 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5923 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5934 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26267 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3495 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12409 1
Hystax Acura - Хайстекс Акура 17 1
1С Первый Бит - БИТ.Красота 21 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5249 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 252 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 193 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 296 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 206 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3452 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Репин Никита 9 1
Безруков Валерий 10 1
Кадыков Роман 15 1
Учамприн Алексей 6 1
Маковкин Иван 6 1
Куликов Никита 5 1
Тарасова Марина 1 1
Завьялов Аскар 2 1
Смирнов Алексей 257 1
Новиков Павел 108 1
Македонский Сергей 47 1
Лютиков Виталий 25 1
Петров Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 102 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 1
Франция - Французская Республика 8019 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 876 1
Россия - ПФО - Пензенская область 624 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 635 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 339 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 292 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 269 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6365 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51575 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26170 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 148 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15335 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7632 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7330 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17514 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3745 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6399 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 245 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 199 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3288 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 915 1
Айсберг - Eisberg 193 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Федеральный закон 116-ФЗ - О промышленной безопасности опасных производственных объектов 1 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 361 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1572 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 395 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 376 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
Gartner - Гартнер 3626 1
