Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры

Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили электрозарядные станции разного назначения и мощности заряда с цифровой платформой управления. Решение было представлено на проходящей выставке «SpecTransExpo 2021» в Казани.

Компании продемонстрировали два типа зарядных станций – для ночного использования мощностью 22 кВт и временем полного заряда 4-5 часов, а также более мощная станция для экспресс-заряда мощностью 50 кВт. Все оборудование имеет российские и международные сертификаты соответствия, подходит как для личного, так и для общественного транспорта.

Комплексное решение также включает систему мониторинга и управления ЭЗС. Система мониторинга будет отслеживать состояние зарядных станций и своевременно информировать о нем сервисную службу.

«Переход на электромобили – мировой тренд. К 2030 году их продажи достигнут более 31 миллиона в год, а общий объем мирового рынка составит более 180 миллионов. Для развития электротранспорта в нашей стране необходимо создавать условия и развивать электрозарядную инфраструктуру. Мы видим для себя большой потенциал в этом направлении и содействуем внедрению экологичного транспорта в регионах страны», - добавил председатель Совета директоров АО «Ситроникс», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

«Мы занимаемся разработкой, производством и реализацией инфраструктурных решений для развития электрозарядной инфраструктуры с 2014 года. Более 150 ЭЗС уже успешно функционирует в регионах России. Сегодня наше предприятие готовится к запуску первого в стране серийного производства ультрабыстрых зарядных станций для общественного электротранспорта. Электрификация общественного транспорта – очень важный этап решения экологических проблем – только от одного автобуса с двигателем внутреннего сгорания в атмосферу попадает порядка 89 тонн углекислого газа в год. Поэтому Концерн не только занимается развитием производства электрозарядных станций. Совместно с партнерами мы помогаем регионам разрабатывать планы по снижению доли автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, участвуем в проработке дополнительных мер поддержки владельцев электротранспорта», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов.