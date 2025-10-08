Разделы

Жуков Игорь


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Холдинг «Цикада» выводит на рынок новое семейство средств доверенной загрузки «Биоключ» для защиты критической инфраструктуры России 1
16.12.2014 КРЭТ займется созданием средств защиты информации в системе военного и государственного управления 1
22.07.2014 Авиаэлектронная «дочка» «Ростеха» будет заниматься кибербезопасностью 1
22.07.2014 КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью 1
28.07.2011 Соцсеть «Вконтакте» запустила чаты 1
28.07.2011 «ВКонтакте» запустил чат почти как в Facebook 1
23.05.2011 «В Контакте» разрешила нескольким пользователям вести мультидиалог 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Жуков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3295 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4403 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 3
Системпром ФГУП Концерн 13 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 1
Meta Platforms - Facebook 4508 1
VK - Mail.ru Group 3515 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 119 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
РЖД - Российские железные дороги 1982 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1797 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13424 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11146 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4010 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1200 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2288 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7162 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16581 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8128 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11104 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 255 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13221 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4419 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5227 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4820 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5251 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12044 1
Apple iPhone 6 4861 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 1
Колесов Николай 23 2
Цыплухин Владислав 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 4
ЛНР - Луганская область 12 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1373 1
ЛНР - Стаханов 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8854 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 3
Информатика - computer science - informatique 1128 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6136 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Минобороны РФ - СКВО - Северо-Кавказский военный округ 8 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1729 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3623 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3623 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6214 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1059 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 423 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 295 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
