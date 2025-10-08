Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жуков Игорь
УПОМИНАНИЯ
Жуков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 119 1
|Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
|РЖД - Российские железные дороги 1982 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 1
|VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 1
|Колесов Николай 23 2
|Цыплухин Владислав 41 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154288 4
|ЛНР - Луганская область 12 2
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1373 1
|ЛНР - Стаханов 3 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 1
