КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство позволит автоматически обновлять стоимость и описание товара на прилавке при внесении изменений в базу данных.

Новое решение исключит возможность несовпадения цены в торговом зале и на кассе, а также избавит персонал магазинов от необходимости замены ценников вручную.

В разработке используется энергоэффективная технология электронных чернил, за счет которой информация на электронных ценниках хороша видна при любом освещении. Ценники полностью интегрированы с существующими решениями и базами данных на основе «1С» и не требуют разработки дополнительного программного обеспечения.

«Российская разработка дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по функциональности. Цифровая система значительно сокращает объем ручного труда, очень удобна, эффективна для ритейлеров и окупается в среднем за несколько месяцев», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В составе «Ростеха» разработку ведет предприятие дочернего концерна «Радиоэлектронные технологии» – Государственный Рязанский приборный завод.

«Несмотря на то что серийное производство электронных ценников еще не запущено, мы уже получили ряд заказов от торговых сетей. Опытная партия новых изделий будет передана в магазины одного из крупнейших российских ритейлеров уже в ближайшее время», – отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев.