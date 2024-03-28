Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализовать в Ростове-на-Дону.

Результатом совместной работы специалистов станет детально проработанная карта расположения зарядной инфраструктуры для российских городов и отдельных районов.

«Сегодня КРЭТ является одним из крупнейших отечественных производителей электрозарядных станций. В настоящее время рассматривается возможность получения Концерном статуса федерального оператора сети ЭЗС. Для формирования комплексного подхода к нашему участию в развитии электромобильности в стране мы при содействии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) привлекли группу компаний Simetra для консультаций», – отметили в КРЭТ.

В составе КРЭТ разработку и производство отечественных ЭЗС ведет Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ). На сегодняшний день на его мощностях изготавливается целая линейка станций под брендом «Фора»: зарядные станции для электробусов, «быстрые» и «медленные» зарядные станции для электромобилей. ЭЗС от КРЭТ уже установлены в более чем 20 городах России.

«Зарядные станции для электромобилей — это не просто инфраструктура, это ключевой элемент перехода к более устойчивому и экологически чистому будущему. Развитая сеть ЭЗС сделает электротранспорт более привлекательным для широкого круга водителей в России. Сегодня у нас есть технологические возможности для того, чтобы сформировать ее с учетом удобного расположения и реальных потребностей участников движения», — сказал ректор МАДИ Артем Ажгиревич.

Специалисты группы компаний Simetra имеют большой опыт в транспортной аналитике и разработке планов развития транспортной системы в городах. В рамках совместной работы уже была проанализирована перспективность трех локаций в Ростове-на-Дону, где КРЭТ планирует разместить ЭЗС в рамках пилотного проекта.

«Без достаточного количества зарядных станций и удобной системы зарядки электрокары не смогут полностью реализовать свой потенциал. Научный подход КРЭТ и Simetra — это отличный фундамент для формирования оптимальной инфраструктуры для электротранспорта на многие годы вперед», — отметил заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ — президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев.