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Simetra А+С Транспроект Симетра групп Симетра Системс

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп - Симетра Системс

SIMETRA (ООО «А+С Транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования (см. ИТС). Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. SIMETRA выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного.

Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов, регионов и промышленных объектов, а также создания транспортных макро- и микромоделей на базе собственного решения — цифровой платформы RITM3.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 38 047 176 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 38 047 176 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 20 316 785 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 17 730 391 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2026 Simetra разработала транспортную модель Красноярска на российской платформе RITM³

Группа компаний Simetra завершила проект по разработке и внедрению информационно-аналитической системы для управления транспортной инфраструктурой Красноярска. В ходе работ специалистами компании реализована т
08.12.2025 Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 года

ожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 г. Документ подготовлен по заказу управления дорожного хозяйства и транспорта на основании детального анализа транспортной системы города группой компаний Simetra из Санкт-Петербурга – центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования. Об этом CNews сообщили представители Simetra. В Ульяновске в последние годы строят
02.12.2025 Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области

Группа компаний Simetra приступила к созданию цифрового двойника дорожно-транспортной инфраструктуры Ленингра
23.10.2025 Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края

Российский разработчик цифровой платформы RITM³, группа компаний Simetra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инст
08.10.2025 Simetra создаст информационно-аналитическую систему для управления транспортом в Красноярске

Группа компаний Simetra приступила к работе над созданием информационно-аналитической системы Красноярска. Ре
26.09.2025 Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост»

внедрила российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную группой компаний Simetra. Решение позволит компании расширить возможности по проектированию транспортной инфра
13.08.2025 Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге

Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи

09.07.2025 Simetra разработала транспортную модель Ульяновска

Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную моде
29.05.2025 Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани

Эксперты группы компаний Simetra провели исследовательскую работу и разработали транспортную модель в рамках капитального ремонта улицы Московской в районе железнодорожного путепровода. Реализация проекта повысит средн
15.04.2025 ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги

Группа компаний Simetra представила результаты комплексного исследования перспективного транспортного спроса

11.04.2025 НИИАТ и Simetra объединят усилия для развития отечественного ПО в сфере транспортного моделирования

В рамках развития соглашения о стратегическом сотрудничестве группа компаний Simetra поставила отечественную платформу для транспортного планирования RITM³ в Научно-иссле
01.04.2025 Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³

оделирования, а также в научно-исследовательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Сибирский автомобильно-дорожный университет — вуз, где ведется подготовка инженерных
21.03.2025 Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³

атформу для транспортного планирования RITM³. В рамках соглашения с разработчиком, группой компаний Simetra, вуз получит доступ к актуальной базе знаний по транспортному моделированию, а также

26.02.2025 Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска

Группа компаний Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, приступила к
20.02.2025 Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ

Группа компаний Simetra начала сотрудничество с Государственным университетом управления (ГУУ). В рамках согл
10.02.2025 В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах

цам Зерновая и Путейская. Ранее объект был закрыт для проведения масштабной реконструкции. Эксперты Simetra провели анализ дорожной и транспортной ситуации на месте и с помощью методов моделиро
15.01.2025 «Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Simetra и компания «Step Транспортные решения» заключили соглашение о сотрудничестве в област
27.12.2024 Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила для московской компании «ВТМ дорпроект» цифровую платформу RITM³. Поставка

16.12.2024 Simetra разработала проект планировочных решений на ключевой развязке для Чебоксарской агломерации

Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, группа компаний Simetra, защитила разработанный проект по выбору оптимального планировочного решения для строительства одного из ключевых транспортных узлов Чебоксарской агломерации – пересечения Марпосадского
27.11.2024 Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске

Разработчик платформы для транспортного планирования RITM³ — группа компаний Simetra — обновила свое решение в Челябинске, значительно расширив пул инструментов для решения задач транспортной политики. Новая версия включает в себя шесть новых модулей, в том числе цифров
27.11.2024 Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³

ГК Simetra и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) заключили соглашение, в рамках кото
19.11.2024 ГК Simetra и НИИАТ объявили о стратегическом партнёрстве

ГК Simetra и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) заключили согла
28.10.2024 Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0

ллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научный центр компетенций создан при поддержке ГК Simetra и оснащен отечественной платформой для транспортного моделирования RITM³. Об этом CNe
30.09.2024 Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах

Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования группа компаний Simetra займется расчетами и разработкой транспортной модели для строительства новой дорожной
29.08.2024 Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны

14 вузов России будут использовать российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования – группой компаний SIMETRA. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA. RITM³ - полностью российская платформа для транспортного планирования, функционирующая на отечественных базах данных и алгоритмах <
27.08.2024 Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³

Высшая школа экономики (ВШЭ) в лице факультета городского и регионального развития и ГК Simetra заключили соглашение, в рамках которого компания предоставит вузу академическую лицен
27.06.2024 Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³

доступ к российской платформе для транспортного планирования RITM³, разработанной группой компаний Simetra. В ЛТГУ на базе Института машиностроения и транспорта (ИМиТ) ведется подготовка инжен
26.06.2024 Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила собственную разработку, отечественную цифровую платформу RITM³, в Уральский
24.05.2024 Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации

ГК Simetra по соглашению с проектным и аналитическим центром «Урбан Про» выполнила работы в обла
07.05.2024 Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
03.05.2024 Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra

ГК Simetra и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)
26.04.2024 В России разработали интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов

«МегаФон» и ГК Simetra разработали платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве

11.04.2024 Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге

Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования группа компаний Simetra подготовила пакет аналитических материалов для проекта строительства второй кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге (КАД-2). КАД-2 – трасса для дальнего обхода Санкт-Петербург
05.04.2024 Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³

ГК Simetra и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) заключили соглашение, в рамках кот
28.03.2024 Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализовать в Ростове-на-Дону
26.03.2024 Эксперты Simetra представили оптимальный вариант строительства трассы Джубга-Сочи

Группа компаний Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, подготовила обоснование маршрутов для проекта строительства трассы Джубга-Сочи, которая раз
18.03.2024 Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
12.02.2024 Время движения трамвая №55 в Петербурге сократилось на 6 минут благодаря проекту ГК Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
31.01.2024 Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra

ГК Simetra и Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) заключили сог

Публикаций - 120, упоминаний - 218

Simetra и организации, системы, технологии, персоны:

PTV Group 44 35
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 55 6
Schlothauer&Wauer 4 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 4
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 3
МегаФон 10814 3
Строй Инвест Проект 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3111 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1124 1
Dassault Systemes 235 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1464 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 87 1
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 23 1
Ростех - КРЭТ - РПЗ - Раменский приборостроительный завод 9 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
TomTom 54 1
ТрансНет - TransNet 7 1
Элина Компьютер 1 1
ГеоДата - GeoData - АйТи Гео - IT Geo 2 1
Ред Софт - Red Soft 1246 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1274 1
БАРС Груп 579 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1582 1
X5 Group - Перекрёсток 642 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 2
ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 624 1
Полюс-С 2 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
ЕКАД - Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 4 1
Kalyon Ulaştırma - Kalyon Ulastirma 1 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Красноярскгортранс МКУ 2 1
Минскградо - Проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие 1 1
Минскградо Проектный институт 1 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
101Hotels.com 456 1
Стройпроект - Инженерная группа 8 1
УСПК - Уральская специальная проектная компания 1 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Урбан Про - проектно-аналитический центр 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1143 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 764 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1541 4
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 10 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 2
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 2
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ЦОДД Кемерова 1 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Национальный центр ГЧП 3 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Администрация Рязани 13 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Городская управа города Калуги 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5726 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 388 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 5
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1496 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16372 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 39
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 37 33
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1751 32
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9956 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25975 24
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22963 10
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12899 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12240 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1709 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6613 4
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1730 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33619 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7852 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4667 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6351 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13003 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3600 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2122 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 64
PTV Visum 29 28
PTV Vissim 19 19
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 8
Linux OS 11576 3
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1613 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3689 1
Ростех - КРЭТ - Ritmer - телемедицинский кардиорегистратор 2 1
Яндекс.Пробки 69 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 1
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
TomTom Traffic 2 1
Pixabay 261 1
TomTom Traffic Stats 1 1
TomTom O/D Analysis 1 1
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Красуха РЭБ - российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы 5 1
FreePik 1857 1
Microsoft Windows 16936 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2979 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 740 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 1
Швецов Владимир 52 34
Яковенко Олег 19 19
Прохоров Андрей 24 18
Беттгер Кристиан 15 15
Блакитный Сергей 9 9
Валдин Владимир 7 7
Минниханов Рифкат 16 5
Петровский Дмитрий 6 5
Андреева Елена 14 3
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Поляков Андрей 15 2
Тихонов Константин 2 2
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Ожгихин Иван 31 1
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Рудской Андрей 18 1
Бобров Михаил 7 1
Вильчиков Владимир 1 1
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Денисов Дмитрий 21 1
Андронов Сергей 32 1
Парфенов Григорий 1 1
Меланко Анна 1 1
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Ельцин Борис. 99 1
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 1
Борисов Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 83
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1785 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2376 18
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 6
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2541 5
Узбекистан - Республика 2018 5
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 584 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 317 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33915 30
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6799 24
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 55 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 16
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4006 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 5
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1497 4
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 23 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 186 2
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 653 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
ТГАСУ ФГБОУ ВО - Томский государственный архитектурно-строительный университет 4 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 15 1
ТГТУ - Ташкентский государственный транспортный университет - Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта - Toshkent Davlat Transport Universiteti 2 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
University of Bradford - Брэдфордский университет - Университет Бредфорда 6 1
Jizzax politexnika instituti - Джизакский политехнический институт 2 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 13 1
Technical University of Moldova - Технический университет Молдовы 2 1
Georgian Technical University - Грузинский технический университет 2 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
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