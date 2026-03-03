Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп - Симетра Системс

Simetra разработала транспортную модель Красноярска на российской платформе RITM³ Группа компаний Simetra завершила проект по разработке и внедрению информационно-аналитической системы для управления транспортной инфраструктурой Красноярска. В ходе работ специалистами компании реализована т

Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 года ожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 г. Документ подготовлен по заказу управления дорожного хозяйства и транспорта на основании детального анализа транспортной системы города группой компаний Simetra из Санкт-Петербурга – центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования. Об этом CNews сообщили представители Simetra. В Ульяновске в последние годы строят

Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области Группа компаний Simetra приступила к созданию цифрового двойника дорожно-транспортной инфраструктуры Ленингра

Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края Российский разработчик цифровой платформы RITM³, группа компаний Simetra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инст

Simetra создаст информационно-аналитическую систему для управления транспортом в Красноярске Группа компаний Simetra приступила к работе над созданием информационно-аналитической системы Красноярска. Ре

Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост» внедрила российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную группой компаний Simetra. Решение позволит компании расширить возможности по проектированию транспортной инфра

Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи

Simetra разработала транспортную модель Ульяновска Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную моде

Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани Эксперты группы компаний Simetra провели исследовательскую работу и разработали транспортную модель в рамках капитального ремонта улицы Московской в районе железнодорожного путепровода. Реализация проекта повысит средн

ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги Группа компаний Simetra представила результаты комплексного исследования перспективного транспортного спроса

НИИАТ и Simetra объединят усилия для развития отечественного ПО в сфере транспортного моделирования В рамках развития соглашения о стратегическом сотрудничестве группа компаний Simetra поставила отечественную платформу для транспортного планирования RITM³ в Научно-иссле

Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³ оделирования, а также в научно-исследовательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Сибирский автомобильно-дорожный университет — вуз, где ведется подготовка инженерных

Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³ атформу для транспортного планирования RITM³. В рамках соглашения с разработчиком, группой компаний Simetra, вуз получит доступ к актуальной базе знаний по транспортному моделированию, а также

Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска Группа компаний Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, приступила к

Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ Группа компаний Simetra начала сотрудничество с Государственным университетом управления (ГУУ). В рамках согл

В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах цам Зерновая и Путейская. Ранее объект был закрыт для проведения масштабной реконструкции. Эксперты Simetra провели анализ дорожной и транспортной ситуации на месте и с помощью методов моделиро

«Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве ГК Simetra и компания «Step Транспортные решения» заключили соглашение о сотрудничестве в област

Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³ ГК Simetra поставила для московской компании «ВТМ дорпроект» цифровую платформу RITM³. Поставка

Simetra разработала проект планировочных решений на ключевой развязке для Чебоксарской агломерации Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, группа компаний Simetra, защитила разработанный проект по выбору оптимального планировочного решения для строительства одного из ключевых транспортных узлов Чебоксарской агломерации – пересечения Марпосадского

Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске Разработчик платформы для транспортного планирования RITM³ — группа компаний Simetra — обновила свое решение в Челябинске, значительно расширив пул инструментов для решения задач транспортной политики. Новая версия включает в себя шесть новых модулей, в том числе цифров

Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³ ГК Simetra и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) заключили соглашение, в рамках кото

ГК Simetra и НИИАТ объявили о стратегическом партнёрстве ГК Simetra и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) заключили согла

Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0 ллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научный центр компетенций создан при поддержке ГК Simetra и оснащен отечественной платформой для транспортного моделирования RITM³. Об этом CNe

Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования группа компаний Simetra займется расчетами и разработкой транспортной модели для строительства новой дорожной

Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны 14 вузов России будут использовать российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования – группой компаний SIMETRA. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA. RITM³ - полностью российская платформа для транспортного планирования, функционирующая на отечественных базах данных и алгоритмах <

Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³ Высшая школа экономики (ВШЭ) в лице факультета городского и регионального развития и ГК Simetra заключили соглашение, в рамках которого компания предоставит вузу академическую лицен

Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ доступ к российской платформе для транспортного планирования RITM³, разработанной группой компаний Simetra. В ЛТГУ на базе Института машиностроения и транспорта (ИМиТ) ведется подготовка инжен

Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³ ГК Simetra поставила собственную разработку, отечественную цифровую платформу RITM³, в Уральский

Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани

Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации ГК Simetra по соглашению с проектным и аналитическим центром «Урбан Про» выполнила работы в обла

Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани

Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra ГК Simetra и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)

В России разработали интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов «МегаФон» и ГК Simetra разработали платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве

Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования группа компаний Simetra подготовила пакет аналитических материалов для проекта строительства второй кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге (КАД-2). КАД-2 – трасса для дальнего обхода Санкт-Петербург

Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³ ГК Simetra и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) заключили соглашение, в рамках кот

Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализовать в Ростове-на-Дону

Эксперты Simetra представили оптимальный вариант строительства трассы Джубга-Сочи Группа компаний Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, подготовила обоснование маршрутов для проекта строительства трассы Джубга-Сочи, которая раз

Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани

Время движения трамвая №55 в Петербурге сократилось на 6 минут благодаря проекту ГК Simetra ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани