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Simetra А+С Транспроект Симетра групп Симетра Системс
SIMETRA (ООО «А+С Транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования (см. ИТС). Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. SIMETRA выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного.
Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов, регионов и промышленных объектов, а также создания транспортных макро- и микромоделей на базе собственного решения — цифровой платформы RITM3.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 15 дел, на cумму 38 047 176 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.03.2026
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Simetra разработала транспортную модель Красноярска на российской платформе RITM³
Группа компаний Simetra завершила проект по разработке и внедрению информационно-аналитической системы для управления транспортной инфраструктурой Красноярска. В ходе работ специалистами компании реализована т
|08.12.2025
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Simetra разработала проект развития дорожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 года
ожно-транспортной системы Ульяновска до 2039 г. Документ подготовлен по заказу управления дорожного хозяйства и транспорта на основании детального анализа транспортной системы города группой компаний Simetra из Санкт-Петербурга – центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования. Об этом CNews сообщили представители Simetra. В Ульяновске в последние годы строят
|02.12.2025
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Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области
Группа компаний Simetra приступила к созданию цифрового двойника дорожно-транспортной инфраструктуры Ленингра
|23.10.2025
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Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края
Российский разработчик цифровой платформы RITM³, группа компаний Simetra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инст
|08.10.2025
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Simetra создаст информационно-аналитическую систему для управления транспортом в Красноярске
Группа компаний Simetra приступила к работе над созданием информационно-аналитической системы Красноярска. Ре
|26.09.2025
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Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост»
внедрила российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную группой компаний Simetra. Решение позволит компании расширить возможности по проектированию транспортной инфра
|13.08.2025
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Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге
Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи
|09.07.2025
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Simetra разработала транспортную модель Ульяновска
Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную моде
|29.05.2025
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Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани
Эксперты группы компаний Simetra провели исследовательскую работу и разработали транспортную модель в рамках капитального ремонта улицы Московской в районе железнодорожного путепровода. Реализация проекта повысит средн
|15.04.2025
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ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги
Группа компаний Simetra представила результаты комплексного исследования перспективного транспортного спроса
|11.04.2025
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НИИАТ и Simetra объединят усилия для развития отечественного ПО в сфере транспортного моделирования
В рамках развития соглашения о стратегическом сотрудничестве группа компаний Simetra поставила отечественную платформу для транспортного планирования RITM³ в Научно-иссле
|01.04.2025
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Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³
оделирования, а также в научно-исследовательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Сибирский автомобильно-дорожный университет — вуз, где ведется подготовка инженерных
|21.03.2025
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Simetra поставила в Иркутский политех академическую версию платформы RITM³
атформу для транспортного планирования RITM³. В рамках соглашения с разработчиком, группой компаний Simetra, вуз получит доступ к актуальной базе знаний по транспортному моделированию, а также
|26.02.2025
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Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска
Группа компаний Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, приступила к
|20.02.2025
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Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ
Группа компаний Simetra начала сотрудничество с Государственным университетом управления (ГУУ). В рамках согл
|10.02.2025
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В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах
цам Зерновая и Путейская. Ранее объект был закрыт для проведения масштабной реконструкции. Эксперты Simetra провели анализ дорожной и транспортной ситуации на месте и с помощью методов моделиро
|15.01.2025
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«Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве
ГК Simetra и компания «Step Транспортные решения» заключили соглашение о сотрудничестве в област
|27.12.2024
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Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³
ГК Simetra поставила для московской компании «ВТМ дорпроект» цифровую платформу RITM³. Поставка
|16.12.2024
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Simetra разработала проект планировочных решений на ключевой развязке для Чебоксарской агломерации
Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, группа компаний Simetra, защитила разработанный проект по выбору оптимального планировочного решения для строительства одного из ключевых транспортных узлов Чебоксарской агломерации – пересечения Марпосадского
|27.11.2024
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Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске
Разработчик платформы для транспортного планирования RITM³ — группа компаний Simetra — обновила свое решение в Челябинске, значительно расширив пул инструментов для решения задач транспортной политики. Новая версия включает в себя шесть новых модулей, в том числе цифров
|27.11.2024
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Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³
ГК Simetra и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) заключили соглашение, в рамках кото
|19.11.2024
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ГК Simetra и НИИАТ объявили о стратегическом партнёрстве
ГК Simetra и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) заключили согла
|28.10.2024
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Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0
ллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научный центр компетенций создан при поддержке ГК Simetra и оснащен отечественной платформой для транспортного моделирования RITM³. Об этом CNe
|30.09.2024
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Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах
Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования группа компаний Simetra займется расчетами и разработкой транспортной модели для строительства новой дорожной
|29.08.2024
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Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны
14 вузов России будут использовать российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования – группой компаний SIMETRA. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA. RITM³ - полностью российская платформа для транспортного планирования, функционирующая на отечественных базах данных и алгоритмах <
|27.08.2024
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Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³
Высшая школа экономики (ВШЭ) в лице факультета городского и регионального развития и ГК Simetra заключили соглашение, в рамках которого компания предоставит вузу академическую лицен
|27.06.2024
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Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³
доступ к российской платформе для транспортного планирования RITM³, разработанной группой компаний Simetra. В ЛТГУ на базе Института машиностроения и транспорта (ИМиТ) ведется подготовка инжен
|26.06.2024
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Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³
ГК Simetra поставила собственную разработку, отечественную цифровую платформу RITM³, в Уральский
|24.05.2024
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Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra
ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
|20.05.2024
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Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации
ГК Simetra по соглашению с проектным и аналитическим центром «Урбан Про» выполнила работы в обла
|07.05.2024
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Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra
ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
|03.05.2024
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Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra
ГК Simetra и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)
|26.04.2024
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В России разработали интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов
«МегаФон» и ГК Simetra разработали платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве
|11.04.2024
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Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге
Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования группа компаний Simetra подготовила пакет аналитических материалов для проекта строительства второй кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге (КАД-2). КАД-2 – трасса для дальнего обхода Санкт-Петербург
|05.04.2024
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Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³
ГК Simetra и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) заключили соглашение, в рамках кот
|28.03.2024
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализовать в Ростове-на-Дону
|26.03.2024
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Эксперты Simetra представили оптимальный вариант строительства трассы Джубга-Сочи
Группа компаний Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, подготовила обоснование маршрутов для проекта строительства трассы Джубга-Сочи, которая раз
|18.03.2024
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Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков
ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
|12.02.2024
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Время движения трамвая №55 в Петербурге сократилось на 6 минут благодаря проекту ГК Simetra
ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
|31.01.2024
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Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra
ГК Simetra и Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) заключили сог
Simetra и организации, системы, технологии, персоны:
|АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 5
|Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
|Швецов Владимир 52 34
|Яковенко Олег 19 19
|Прохоров Андрей 24 18
|Беттгер Кристиан 15 15
|Блакитный Сергей 9 9
|Валдин Владимир 7 7
|Минниханов Рифкат 16 5
|Петровский Дмитрий 6 5
|Андреева Елена 14 3
|Ставский Дмитрий 3 3
|Поляков Андрей 15 2
|Тихонов Константин 2 2
|Седов Денис 3 2
|Литвин Евгений 4 2
|Чегаев Денис 2 2
|Калошин Александр 11 2
|Машков Валерий 2 2
|Жанказиев Султан 5 2
|Mel Peter - Мель Петер 2 2
|Ожгихин Иван 31 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Михайлов Сергей 58 1
|Беглов Александр 37 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Одинцов Александр 3 1
|Барковский Александр 3 1
|Бурлуцкий Андрей 5 1
|Рудской Андрей 18 1
|Бобров Михаил 7 1
|Вильчиков Владимир 1 1
|Мячин Валерий 1 1
|Денисов Дмитрий 21 1
|Андронов Сергей 32 1
|Парфенов Григорий 1 1
|Меланко Анна 1 1
|Титова Татьяна 1 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 1
|Борисов Андрей 12 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4006 1
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