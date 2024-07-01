Концерн «Радиоэлектронные технологии» обновил парк станков с ЧПУ

В России продолжается модернизация производственных мощностей. Завод концерна «Радиоэлектронные технологии» закупил новые обрабатывающие токарные центры с числовым программируемым управлением (ЧПУ). Благодаря введению в эксплуатацию данных станков, предприятие получает возможность существенно повысить производительность, сократить сроки выполнения заказов, а за счет высокой точности обработки деталей повысить качество выпускаемой продукции.

Обновлен парк станков

Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») пополнился новыми системами обработки металла с ЧПУ. Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба концерна «Ростех».

РПЗ – одно из ведущих предприятий в авиационной промышленности по производству современных пилотажно-навигационных приборов, систем и комплексов для военной и гражданской авиации. Новое оборудование позволит сократить время производства изделий и нарастить их выпуск. В зависимости от сложности деталей, эффективность будет увеличена на 40-50%, а по некоторым операциям ожидаемый эффект может быть увеличен кратно.

Высокий уровень автоматизации нового оборудования позволяет производить обработку материалов с минимальным использованием ручного труда. При этом станки с ЧПУ – это оптимальный выбор в серийном производстве, где требуется изготовить большую партию продукции с соблюдением точности размеров. Такие станки работают по заложенной в них программе и не требуют постоянного присутствия оператора.

В ближайших планах завода РПЗ – укрепление парка станочного оборудования по всем группам: токарной, фрезерной, шлифовальной, электроэрозионной. Это позволит повысить на РПЗ мощностные возможности предприятия в части механической обработки изделий, полностью обеспечив выполнение производственного плана. Освоение нового оборудования операторами и наладчиками проходит без задержек, так как они имеют большой опыт работы на станках с ЧПУ.

«Обновление и расширение парка оборудования играет важную роль в выполнении плановых задач, поставленных перед РПЗ! Мы держим курс на максимальное применение в цехах автоматизированных станков и других устройств, используемых в производственном процессе, следуя трендам на снижение ручного труда и автоматизацию производственных процессов ради получения качественной, востребованной, высокотехнологичной продукции для самой современной воздушной и наземной техники», - сказал временный генеральный директор РПЗ Роман Соломин.

РПЗ в настоящее время обеспечен заказами, производственные мощности полностью загружены, новое оборудование сразу после наладки включается в процесс выпуска продукции. На предприятии уже подготовлены площадки для станков, а первая партия нового оборудования уже включена в производственную цепочку. Часть станков будет установлена и запущена в ближайшее время т.е. до конца 2024 г.

Что такое ЧПУ

ЧПУ - это метод производства, автоматизирующий управление, перемещение и точность станков с помощью заранее запрограммированного компьютерного программного обеспечения (ПО), которое встраивается в инструменты. ЧПУ широко используется в производстве для обработки металлических и пластиковых деталей. Фрезерные, токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, водоструйные и лазерные станки - это распространенные режущие инструменты, работа которых также может быть автоматизирована с помощью ЧПУ. Оно также может использоваться для управления немеханическими инструментами, такими как сварочные, электронно-сборочные и намоточные станки.

При использовании ЧПУ каждый объект, подлежащий изготовлению, получает индивидуальную компьютерную программу, обычно написанную на международном стандартном языке под названием G-код, которая хранится и выполняется блоком управления станком (MCU) - микрокомпьютером, установленным на станке. Язык M-кода также используется в сочетании с G-кодом в операциях ЧПУ.

G-код - условное именование языка программирования устройств с ЧПУ. Был создан компанией Electronic Industries Alliance в начале 1960-х гг. Окончательная доработка была одобрена в феврале 1980 г., как стандарт RS274D. М-коды считаются технологическими, они отвечают за смену инструмента, запуск/отключение шпинделя и системы охлаждения, завершение работы.

В то время как G-код управляет движением и функционированием станка, M-код управляет внешними движениями операции. Программа также содержит инструкции и параметры, которым следует станок, такие как скорость подачи материала, позиционирование и скорость вращения компонентов инструмента.

В самом начале процесса инженеры создают чертеж детали для автоматизированного проектирования (CAD), а затем переводят его в G-код. Программа загружается в MCU, и оператор станка выполняет пробный запуск без исходного материала, чтобы убедиться в правильности позиционирования и производительности. Этот шаг очень важен, поскольку неправильная скорость или позиционирование могут повредить как станок, так и деталь. Когда все готово, станок с ЧПУ запускает свою программу и выполняет задания с точностью, соответствующей инструкциям. Задания могут включать в себя все, что угодно: от создания чего-либо с нуля до резки заготовки или печати чего-либо.