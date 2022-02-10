«Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация

«Лига безопасного интернета» лишилась всех участников. Организация известна в первую очередь своими предложениями по жесткому регулированию интернета. Прежние участники заявили, что давно не участвовали в работе «Лиги». Сейчас она проводит масштабную реорганизацию, включающую смену устава и условий участия в ней. Она продлится до апреля 2022 г., но может затянуться.

Участники, на выход

«Лига безопасного интернета» находится в состоянии полной реорганизации, пишет «Коммерсант». Данная организация известна своими предложениями по жесткому регулированию Рунета и гигантскими штрафами для различных веб-сервисов, включая соцсети.

Из состава «Лиги», основанной владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым и возглавляемая Екатериной Мизулиной (дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной), на момент публикации материала вышли все участники. По информации издания, в настоящее время она проводит реорганизацию не только перечня участников, но также правления и даже попечительского совета.

Напомним, что среди членов «Лиги» были крупные российские операторы связи, включая «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн») и МТС. Наряду с ними в проекте участвовали и компании из сегмента информационной безопасности, например, «Лаборатория Касперского», а также ряд других ИТ-компаний и несколько некоммерческих фондов.

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В числе первых из состава выбыл «Мегафон». Это произошло еще 2 февраля 2022 г. по решению собрания акционеров.

Что примечательно, остальные операторы связи находились в составе «Лиги» вплоть до 8 февраля 2022 г. Однако их представители заверили издание, что очень давно покинули ее. В частности, это озвучили сотрудники «Билайна» и «Ростелекома». Схожее заявление сделали и представители «Лаборатории Касперского». С их слов, компания хоть и числилась в «Лиге», но никакой деятельности в ней не осуществляла.

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Представители «Лиги безопасного интернета» подтвердили «Коммерсанту» факт реорганизации. Однако они добавили, процесс намного более всеобъемлющий.

Компании больше не смогут участвовать в «Лиге» на прежних условиях, поскольку они тоже подлежат модернизации. Как именно они поменяются, пока остается неизвестным.

В результате «Лига» обновит состав участников, попечительского совета и правления. В довершение будет принят и обновленный устав, подробностей о котором, опять же, нет.

Екатерина Мизулина, глава «Лиги»

По предварительным оценкам, реорганизация продлится до апреля 2022 г. Не исключено, что все закончится раньше или, наоборот, растянется на более длительный срок.

Как появилась «Лига»

«Лига безопасного интернета» с самого начала позиционировалась в качестве «некоммерческого партнерства». Организация была основана в самом начале 2011 г. по инициативе основателя фонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева и занимавшего в ту пору пост министра связи Игоря Щеголева.

«Лига» заменила собой множество других общественных организаций по борьбе с противоправной информацией в Сети, включая «Дружественный Рунет». За годы своего существования она «прославилась» активными действиями, последствием которых стали многочисленные ограничения в интернете.

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В частности, «Лига» принимала активное участие в разработке законопроекта о запуске в России реестра запрещенных сайтов. Как сообщал CNews, она даже собиралась стать его оператором, но в итоге эта роль досталась Роскомнадзору.

Есть вероятность, что в результате реорганизации Екатерина Мизулина оставит пост руководителя «Лиги»

Все источники финансирования «Лиги» на момент публикации материала известны не были. По информации издания, организация контролируется благотворительным Фондом святителя Василия Великого, учредителем которого является Малофеев. В 2020 г. «Лига» получила 13,8 млн руб., а за 2021 г. данные отсутствуют.

Неназванный источник издания, знакомый с ситуацией в «Лиге», заявил, что Малофеев с 2021 г. «отошел от поддержки ЛБИ». Он добавил, что организация искала другие источники финансирования и в итоге нашла некоего «нового покровителя».

Чем еще известна «Лига»

В апреле 2018 г. пост главы «Лиги безопасного интернета» заняла Екатерина Мизулина. С этого момента «Лига» начинает регулярно выдавать предложения и рекомендации по «закручиванию гаек» в российском сегменте интернета.

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Например, в августе 2020 г. прозвучало предложение о взимании штрафов с соцсетей в размере 1-1,5% от годового оборота за неудаление деструктивного контента. Его направил в комитет Совета Федерации по науке и образованию «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», одним из учредителей которого является «Лига безопасного интернета».

В том же месяце дочь Елены Мизулиной заявила о необходимости замедлить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов. Такую меру наказания она предложила применять, если те не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. Как сообщал CNews, это предложение было обнаружено в тексте выступления Екатерины Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства» и прозвучало в Общественной палате России.

В 2021 г. Екатерина Мизулина высказывала свои предположения по поводу запуска в России «белого интернета» для школьников. Попутно она предлагала реализовать возможность авторизации в онлайн-кинотеатрах исключительно по паспорту. Мизулина предложила ввести верификацию в кинотеатрах возраста пользователя, к примеру, через портал госуслуг. Второй ее идеей была загрузка на сервер кинотеатра фотографии пользователя с паспортом в руках и отдельного снимка самого паспорта.

Под руководством Екатерины Мизулиной «Лига безопасного интернета» в течение всего 2021 г. вела активную общественную деятельность и не менее активно боролась с противоправным контентом в Сети. Помимо прочего, «Лига» несколько раз обращалась в Следственный комитет России с просьбой проверить известных в Рунете и за его пределами личностей на предмет пропаганды наркотиков. В частности, это популярный блогер Юрий Дудь и не менее популярный музыкант Моргеншерн (Алишер Валеев). Последний был вынужден покинуть Россию.