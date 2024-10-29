Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа

Российские телеканалы потребовали от американской транснациональной корпорации Google очень большую сумму из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. Сумма, которую требуют 17 телеканалов, прозвучала на заседании суда 28 октября. По словам судьи, он рассматривает дело, в котором «много-много» нулей. Штраф назначили за невыполнение требования восстановить аккаунты на YouTube.

Требования к возмещению ущерба

Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Цифра удваивается каждую неделю, об этом пишет РБК.

Ранее российский суд потребовал от Google восстановить доступ российских каналов к платформе YouTube, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет. В ходе очередного заседания суда, которое состоялось 28 октября 2024 г. Судья намекнул РБК, что рассматривает дело, в котором «много-много» нулей.

Потерпевшими в деле проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24»), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», YouTube-канал Маргариты Симоньян.

В случае если решение российского суда не будет выполнено в течение девяти месяцев, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. руб. Сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы.

Другой участник процесса рассказал РБК, что в сентябре 2024 г. общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов. Для сравнения, согласно проекту трехлетнего бюджета России на 2025-2027 гг., доходы бюджета страны в 2025 г. составят 40,3 трлн руб.

Замедление видеохостинга

Изначально в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) утверждали, что скорость загрузки видео снизилась из-за технических проблем в оборудовании Google.

Несколько операторов связи в России сообщали своим пользователям, что сбои вызваны регулированием Роскомнадзора. Провайдеры стали устанавливать на своих сетях решения для обхода скоростных ограничений, писал «Коммерсант». В конце августа, по данным издания, главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, потребовал от провайдеров не мешать замедлению видеохостинга. В письме говорилось, что они не должны создавать препятствий работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

20 сентября интернет-провайдеры, по информации РБК, пожаловались на замедление YouTube в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Авторы обращения высказали мнение, что замедление работы видеохостинга связано с внешним воздействием, а именно, через ТСПУ. Представители провайдеров заявили, что поскольку видеохостинг не входит в список запрещенных, у властей нет права ограничивать к нему доступ. По мнению экспертов «Коммерсант», бороться с незаконными мерами операторам связи непросто. Ведь у Роскомнадзора есть огромный рычаг давления на любого оператора связи в плане отзыва лицензии.

Падение трафика у YouTube

По данным Google, трафик на YouTube в России упал примерно на треть c начала замедления. При этом российская Mediascope сообщает о небольшом снижении аудитории на ИТ-платформе.

В августе этого года месячная аудитория YouTube в России снизилась на 400 тыс. человек до 95,4 млн, а среднедневной охват за месяц сократился примерно на 3,7 млн – до 52 млн человек, говорится в отчете исследовательской компании Mediascope. По информации Mediascope, посещаемость сервиса упала не сильно за счет того, что многие россияне научились обходить ограничения. Во-первых, люди смотрят YouTube несмотря ни на что, замедленно, в плохом качестве. Во-вторых, очень много людей начали пользоваться VPN-сервисами. YouTube стали меньше смотреть те пользователи, которые не знают про способы обхода ограничений. Они, по мнению эксперта, могли перейти на другие платформы.

В то же время, данные Mediascope за август могут не отражать всей картины, ведь случаи замедления YouTube стали массово фиксироваться не с самого начала августа. О серьезных проблемах с доступом к ИТ-платформе стало известно 8 августа – тогда тысячи россиян жаловались не только на то, что видео не загружаются или тормозят, но и на то, что у них вообще перестал открываться видеохостинг в Южном федеральном округе, Приволжском федеральном округе, а также в Уральском. Кроме того, стоит учитывать сезонные колебания, ведь падение просмотров может быть связано с тем, что люди просто в отпуск уехали, а школьники были на каникулах. Поэтому судить о том, насколько сильно сократилась аудитория YouTube на фоне замедления, корректнее будет по показателям за январь-июль и сравнивать с сентябрем-декабрем этого года.

Данные Mediascope отличаются от оценок Google, владеющей YouTube. Согласно отчету корпорации о прозрачности Google's Transparency Report, трафик на YouTube в России упал примерно на треть c начала замедления. Но показатели компании также могут быть не совсем репрезентативными. Ведь когда люди начинают пользоваться VPN-сервисами, эта аудитория автоматически перестает быть российской.

Ранее стало известно, что, согласно Национальному индексу тревожностей, блокировка YouTube в России оказалась одной из главных тем этого года. Клиенты массово начали расторгать договоры с интернет-провайдерами, которые ограничивали трафик. Операторы решили исправить ситуацию, однако вскоре главный радиочастотный центр предостерег компании от подобных действий.