Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google

Арбитражный суд Москвы взыскал 1,5 млрд руб. с рекламного агентства ООО «Эмджиком» по иску российской «дочки» Google – ООО «Гугл». Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Суд взыскал с рекламного агентства в пользу Google

Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО «Гугл», российского подразделения Google, взыскал около 1,5 млрд руб. со столичного ООО «Эмджиком», владеющего крупным рекламным агентством MGCom. Об этом в конце июля сообщило издание «Коммерсант». Суд взыскал с ответчика более 776 млн руб. основного долга по договору оказания услуг на размещение рекламы и 700 млн руб. неустойки.

MGCom - digital-агентство полного цикла, которое помогает крупному и среднему бизнесу, сообщает сайт компании. Компания занимается продвижением бизнеса в цифровой среде, потому что практически любой бизнес можно рекламировать в интернете, это обойдется дешевле, чем офлайн-реклама, плюс найти целевую аудиторию здесь проще. Среди ее клиентов указаны «М.Видео-Эльдорадо», Райффайзенбанк, Альфа-банк, Hoff, ВТБ, «Донстрой», Росбанк, «Рив Гош» и другие.

Изначально в иске, который был подан в марте 2024 г., ООО «Гугл» в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского требовал от ООО «Эмджиком» чуть более 3 млрд руб. основного долга и более 526 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В июне ответчик добровольно погасил часть долга перед ООО «Гугл» в размере более 2,2 млрд руб. На заседании представитель MGCom заявил, что ответчик признает оставшуюся часть основного долга в размере более 776 млн руб. и спорит только с размером неустойки. ООО «Гугл» требовал взыскать с ответчика более 769 млн руб. неустойки.

По информации «Коммерсант», проблемы с расчетами возникли у MGCom после марта 2022 г., когда Google объявил о своем решении прекратить размещение рекламы в России. При этом, по словам ответчика, менеджер российского ООО «Гугл», с которым работало MGCom, попросил не проводить оплату, так как счета арестованы. Как отметил ответчик из MGCom, в тот момент было непонятно, куда перевести деньги, чтобы потом не получить иск о повторном взыскании.

Суд в этом деле в июне принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства ответчика в размере более 3,5 млрд руб., а позже арестовав еще более 243 млн руб. В том же месяце по заявлению MGCom суд снял первый обеспечительный арест, после того как ответчик выплатил истцу часть долга – более 2,2 млрд руб., а оставшуюся часть – более 1,3 млрд руб. – перечислил на депозит суда. Параллельно истец частично изменил предмет иска и стал требовать не проценты за пользование чужими денежными средствами, а договорную неустойку.

В последнее время ООО «Гугл» подал еще несколько крупных исков о взыскании денежных средств с рекламных компаний. Так, от ООО «Артикс ИС» российская «дочка» Google требует около 1,8 млрд руб., от ООО «Оккам Ум» - около 1,3 млрд руб., и на 30 июля 2024 г. есть иски и к другим контрагентам. Всего ИТ-компания подала к российским рекламным агентствам и платформам 24 иска на сумму более 12 млрд руб. из-за неоплаты услуг по договорам о размещении рекламы. Также ООО «Гугл» уже выиграла дела против «ОМД Новус», «Адвентум Консалтинг», «Прайс Экспресс», Criteo, «Р-Брокер» и «Блондинка.ру».

Уход Google из России

В мае 2022 г. компания Google приняла решение, связанное с ликвидацией своего российского филиала ООО «Гугл» и выводом работников за пределы страны. Также по заявлению ООО «Гугл» в июне 2023 г., компания подала заявление о собственном банкротстве.

Уже в 2023 г. Google приняла решение заблокировать доступ к сервисам Google Workspace для российских компаний, которые находятся под санкциями. Блокировки начались с ночи на 10 августа. Это означает, что такие компании больше не могут пользоваться корпоративной почтой, «Google Документами», «Google Диском» и другими сервисами. Как писали в «Коммерсант», после блокировки сотрудникам российских компании не удалось войти в корпоративную почту и воспользоваться программой Google Docs. По словам представителей «Почта Банк» и Локобанк, из-за потери доступа у компаний возник риск репутационных и финансовых потерь, поскольку все важные документы и переписки остались в хранилище Google.

Американская транснациональная корпорация Google мотивировала блокировку корпоративных сервисов для российских компаний «спам-сообщениями». Согласно мнению собеседника «Коммерсант», компания Google может продолжить блокировать российские компании, на которые были наложены санкции Европейского союза (ЕС) или США, без предупреждения и возможности создания резервных копий на альтернативных ИТ-платформах.

В августе 2023 г. популярный сервис по планированию задач и управлению проектами Trello, который принадлежит Atlassian, начал блокировать аккаунты российских пользователей. Ранее Atlassian, разрабатывающая Trello, Jira, Confluence и другие ИТ-инструменты для корпоративных пользователей, сообщила о скором отключении от своих сервисов аккаунтов, зарегистрированных в России и Беларуси.

15 марта 2024 г. компания Softline сообщила, что Microsoft и Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России, включая Power BI и Dynamics CRM. Ограничения объясняются 12 пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 г. В частности, ограничивается поставка в России программного обеспечения (ПО) для бизнес-аналитики и других продуктов. Со слов вице-президента по инвестициям Softline Елены Волотовской, речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в России согласно требованиям регламента [ЕС 833/2014].