Nokia уволит 14 тыс. сотрудников: Доходы компании обвалились после бегства из России

Nokia отчиталась о плохих финансовых показателях в III квартале 2023 г. и объявила сокращениях операционных расходов за счет увольнения людей. Она выпроводит на улицу до 14 тыс. своих работников. Всему этому предшествовал громогласный уход Nokia из России в 2022 г. – ее базовые станции массово закупали крупнейшие российские операторы связи, но она лишила себя их денег.

Nokia докатилась до увольнений

Финский телеком-гигант Nokia готовится к массовым увольнениям – компания собирается указать на дверь до 14 тыс. своих сотрудников, заявила она на своем сайте. Основная причина – очень резкое падение выручки, пишет CNBC.

В III квартале 2023 г. (1 июля – 30 сентября) выручка Nokia снизилась на 20% в годовом исчислении до 4,98 млрд евро. Прибыль за этот период упала на 69% год к году до 133 млрд евро.

Компания заявила, что столкнулась со сложной рыночной ситуацией, которую ей необходимо преодолеть. С этой целью она собирается сократить свои операционные расходы, в частности, выплаты заработной платы – по этой причине она и увольняет людей. По подсчетам аналитиков Nokia, компания сократит свои затраты на 0,8-1,2 млрд евро к концу 2026 г.

Следует отметить, что Nokia, вероятно, подсмотрела идею с массовыми сокращениями во благо самой себя у американской компании Intel. Как сообщал CNews, она выгнала на улицу немалую часть персонала осенью 2022 г. и по итогам II квартала 2023 г. получила хорошую чистую прибыль. Правда, I квартал 2023 г. завершился для нее исторически большим чистым убытком.

Сколько именно людей уволят

14 тыс. человек – пока что это максимальное количество сотрудников Nokia, которым в обозримом будущем придется искать нового работодателя. Но есть и предел минимальный – финский вендор уволит не меньше 9000 человек.

Сейчас на Nokia работают 86 тыс. человек по всему земному шару. Если для «оздоровления» ей хватит увольнения 9000 человек, то ее штат сократится до 77 тыс. В случае, если потребуется лишить работы 14 тыс. человек, то у нее останется лишь 72 тыс.

Что случилось с Nokia

В России и странах СНГ Nokia известна в первую очередь как производитель легендарных сотовых телефонов, в особенности 3310, и функциональных смартфонов на Symbian. Мобильники Nokia продаются и сейчас, но компания с ними не связана – их выпускает финская компания HMD Global, не желающая иметь ничего общего с Россией.

В современном мире Nokia – это в первую очередь производитель базовых станций для сотовых сетей и прочего телеком-оборудования. Согласно финансовому отчету компании за III квартал 2023 г., продажи крупнейшего по выручке отдела Nokia, подразделения мобильных сетей, снизились на 24% в годовом исчислении до 2,16 млрд евро, а операционная прибыль подразделения упала на 64% за тот же период.

Nokia утверждает, что спад вызван в первую очередь плохими продажами компании в Северной Америке (-40% за год), а продажи в Индии она охарактеризовала как «умеренные», и это несмотря на то, что в этой стране колоссальными темпами развиваются сотовые сети пятого поколения (5G).

Россия могла бы помочь

Нельзя исключать, что финансовые проблемы Nokia могут являться следствием ее ухода из России. На мировом рынке базовых станций у нее масса конкурентов, как крупных, так и малоизвестных, но в России она делила почти весь рынок только с китайской Huawei и шведской Ericsson.

Но Nokia сбежала из России еще в марте 2022 г. – она свернула все свои операции в ответ на события, начавшиеся 24 февраля 2022 г.

Представители «Мегафона» подтвердили CNews, что оператор в настоящее время использует в своих сетях базовые станции Nokia. но не уточнил их количество и процентное соотношение к станциям других вендоров. В МТС сообщили редакции, что избавились от базовых станций Nokia. «МТС в московском регионе заменила оборудование радиодоступа Nokia на Huawei, а в ЦФО – на Ericsson». «Радиосеть МТС построена на оборудовании Ericsson и Huawei», - добавили представители МТС.

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В Tele2 рассказали CNews. что используют базовые станции Nokia, но их долю от общего количества раскрывать отказались.

По информации «Ведомостей», к концу 2021 г. сеть МТС насчитывала более 223 тыс. базовых станций, у Tele2 было зарегистрировано почти 206 тыс. станций, у «Мегафона» – 204 тыс., у «Билайна» – 177 тыс.

Отметим также, что Ericsson, отвернувшаяся от России в 2022 г., теперь тоже вынуждена сокращать персонал, и тоже по причине финансовых неурядиц. Ранее в 2023 г. она заявила о планах по увольнению 8500 человек. В ее финансовом отчете за III квартал 2023 г. тоже говорится о плохих продажах в Новом свете.

Генеральный директор Ericsson Борье Экхольм (Borje Ekholm) в своем комментарии к отчету заявил, что «основная неопределенность, влияющая» на ее бизнес в области мобильных сетей, сохранится до 2024 г., Это ставит под сомнение восстановление производителей телекоммуникационного оборудования, пишет CNBC,