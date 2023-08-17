Intel выгоняет десятки разработчиков ПО, процессоров и видеокарт без объяснения причин

Intel намерена уволить больше сотни инженеров и разработчиков, которые трудятся над ее процессорами, чипсетами, GPU и драйверами для видеокарт. Причины такого решения она не раскрывает. Все эти люди работают в ее кампусах в Калифорнии, один из которых лишился около 10% своих сотрудников всего за полгода.

Новые увольнения в Intel

Компания Intel собирается уволить десятки инженеров в своих подразделениях клиентских вычислений (client computing group, CCG) и обработки данных (data center group, DCG). Как сообщает портал Tom’s Hardware, это часть все еще продолжающейся политики оптимизации операционных расходов, которую Intel инициировала еще осенью 2022 г. Она с самого начала подразумевала увольнение некоторой доли сотрудников, чтобы не тратить деньги компании на их зарплаты и прочие выплаты.

В мае 2023 г., после самых ужасных за всю историю Intel финансовых результатов по итогам I квартала 2023 г., компания продолжила сокращать штат, чтобы еще сильнее снизить свои расходы. Но во II квартале 2023 г. она неожиданно для всего мира вернулась к прибыли. Казалось бы, цель программы достигнута, можно завершать ее, но, Intel, по-видимому, уже не остановить.

В общей сложности компания намерена уволить около 140 человек, которые занимаются исследованиями и разработками, и это в тот период, когда Intel уже более четырех лет выпускает 10-нанометровые процессоры, а AMD, ее главный конкурент на рынке CPU, вплотную приблизилась к 4 нм.

Пока только Калифорния

Все 140 человек, которых Intel отправит в центр занятости, работают в ее R&D-центрах в Калифорнии (США). В кампусе в Фолсоме работы лишатся 89 инженеров, и та же участь ждет 51 работника кампуса в Сан-Хосе. Стоит отметить, что работы лишатся именно инженеры, а также архитекторы процессоров, несмотря на то, что штатное расписание кампуса в Фолсоме насчитывает в общей сложности 37 различных должностей, включая маркетологов и уборщиц.

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Так, например, из Intel уйдут 10 разработчиков ПО для графических процессоров – они участвуют, в том числе, в написании драйверов для видеокарт Intel. Восемь инженеров по разработке системного ПО тоже будут вынуждены искать новую работу, как и шесть разработчиков облачного ПО.

Архитекторы систем на чипе в количестве шести человек тоже потеряю работу в Intel, и столько же инженеров по маркетингу продуктов покинут компанию.

Тысячи безработных специалистов

Массовые увольнения Intel, по всей видимости, стали регулярной практикой. Например, в один только R&D-центр в Фолсоме с начала 2023 г. лишился почти 500 специалистов – предыдущие сокращения прошли здесь в январе, марте и мае. Из этого следует, что Intel проводит чистку кадров раз в два месяца, хотя на этот раз она немного задержалась – увольнения ожидались в июне 2023 г.

Нынешнее количество работников своих центров исследований и разработки Intel не раскрывает, но, как пишет Tom’s Hardware, на начало 2022 г. в нем трудилось не меньше 5300 человек. Таким образом, даже если не брать во внимание сокращения, которые, вероятно, имели место быть в 2022 г., приблизительно за полгода Intel сократила штат всего лишь одного центра почти на 10%.

Очень важный центр разработок

Специалисты, работавшие и продолжающие работать в кампусе Intel в Фолсоме, трудились над самыми разными продуктами. В частности, они прикладывали руку к разработке твердотельных накопителей и видеокарт Intel. Без их непосредственного участия не обходилась и разработка наборов системной логики – чипсетов, сердца материнских плат, без которого они не будут функционировать.

Возможно, нынешние увольнения связаны с тем, что Intel еще два года назад, в 2021 г., вышла из бизнеса по разработке флеш-памяти и SSD. Подавляющее большинство работавших над ними сотрудников были или уволены, или переведены в новую компанию Solidigm – «дочку» корейской SK Hynix, одного из мировых лидеров на рынке флеш-памяти. Именно она, как сообщал CNews, купила у Intel этот бизнес.

Но если с разработчиками SSD все относительно понятно, то зачем Intel решила уволить специалистов в области ПО для видеокарт – это большой вопрос. Intel очень хотела выйти на рынок графических ускорителей, и, если не обращать внимание на целый ряд нюансов, у нее это с горем пополам получилось. Но вот софт для ее карт настолько сырой, что пользователям приходится самим указывать разработчикам, что нужно исправить.

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По мнению экспертов Tom’s Hardware, возможно, Intel на самом деле не хочет сокращать штат инженеров, но желает сэкономить на нем. Для этого она, вероятно, увольняет специалистов в США, чтобы вместо них нанять других, но уже в других государствах с более дешевой рабочей силой.

Intel отказывается опровергать или подтверждать это предположение, но за увольнение большого числа людей она была вынуждена отчитаться перед чиновниками. Компания не исключила перемещения части специалистов в другие свои подразделения, а также добавила, что в Калифорнии на нее по-прежнему работают более 13 тыс. человек.

На конец 2022 г. суммарный штат сотрудников Intel во всех странах ее присутствия составлял около 132 тыс. человек. До 24 февраля 2022 г. у компании было вполне успешное подразделение в России – его сотрудников она пыталась вывезти за границу, но эта затея провалилась.