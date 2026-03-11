Разделы

SK hynix Solidigm


СОБЫТИЯ

11.03.2026 Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае 1
07.08.2024 Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ 1
31.05.2024 Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены 1
23.04.2024 Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию 1
22.04.2024 Созданы SSD-накопители, защищенные от радиации на случай ядерной войны 2
30.10.2023 Вопреки санкциям в Китае создана самая емкая в мире флеш-память, какой больше никто не выпускает. США абсолютно бессильны 1
07.09.2023 Обожаемые всеми SSD внезапно оказались не нужны. Спрос упал на 25%. Кто виноват 2
17.08.2023 Intel выгоняет десятки разработчиков ПО, процессоров и видеокарт без объяснения причин 1
21.07.2023 Увидел свет SSD рекордной емкости. Его выпустило бывшее подразделение Intel, проданное конкуренту 3

Публикаций - 10, упоминаний - 14

SK hynix и организации, системы, технологии, персоны:

SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 471 8
Samsung Electronics 10754 7
Intel Corporation 12606 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1618 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 63 4
Western Digital Corporation - WDC 576 3
Seagate Technology 756 3
SAS Institute 1045 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 165 2
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 52 2
Pure Storage 54 1
AMD - Advanced Micro Devices 4517 1
SanDisk 330 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 353 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
Nvidia Corp 3799 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 23 1
Exascend 1 1
Innodisk 2 1
SK Group 14 2
Hyundai Motor Company 423 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 423 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3604 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2744 6
NAND flash memory - флеш-память 659 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32154 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19175 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1584 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4404 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1625 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 939 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12182 3
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 102 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4870 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9937 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8263 2
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 16 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4281 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3819 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1755 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6257 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6195 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 421 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 823 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 341 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21900 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7500 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3122 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17306 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15067 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16732 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6050 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 314 1
NAND 3D flash memory 90 1
Intel 3D QLC SSD 13 2
FreePik 1565 2
Seagate Exos HDD 24 1
Seagate Mozaic 5 1
Южная Корея - Республика 6902 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53682 7
Россия - РФ - Российская федерация 159399 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18468 2
Япония 13588 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 2
США - Калифорния 4786 2
Нидерланды 3657 2
Китай - Тайвань 4156 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 412 1
США - Калифорния - Санта-Клара 188 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5349 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3291 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2348 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55407 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17534 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3751 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 1
Импортозамещение - параллельный импорт 575 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1259 1
Tom’s Hardware 547 4
The Register - The Register Hardware 1741 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 1
TrendForce 153 3
Mordor Intelligence 33 1
TechInsights 15 1
