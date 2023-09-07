Обожаемые всеми SSD внезапно оказались не нужны. Спрос упал на 25%. Кто виноват

В мире всего за три месяца почти на 25% рухнули продажи твердотельных накопителей бизнес-класса. Рынок поделили между собой США и Южная Корея, оставив совсем немного места Японии, и у всех игроков наблюдается заметное падение выручки. Эксперты уверены, что до конца 2023 г. ситуация в лучшую сторону не изменится.

Спрос на SSD упал

Твердотельные накопители, годами уничтожающие рынок классических жестких дисков, внезапно столкнулись с резким падением спроса. Согласно статистике аналитической компании TrendForce, продажи SSD по итогам II квартала 2023 г. (1 апреля – 30 июня) рухнули почти на 25%.

Касается это пока только SSD корпоративного класса, встретить которые можно в первую очередь в серверах и системах хранения данных компаний, а также в облачных сервисах и центрах обработки данных. Ситуацию усугубляет тот факт, что столь быстрое падение продаж случилось не за год – сравнение идет вовсе не со второй четвертью 2022 г., а с I кварталом 2023 г. (1 января – 31 марта).

В данном случае падение подсчитано в денежном эквиваленте – силами пяти компаний корпоративных SSD за отчетный период было продано на $1,5 млрд, и это в масштабах всего мира. Почти весь рынок поделили между собой две страны – США и Южная Корея.

Фото: FreePik Даже твердотельные накопители , самые популярные носители информации в мире, страдают от низкого спроса

Причина падения, по мнению экспертов TrendForce – продолжающийся тренд на снижение темпов роста облачных сервисов, а также сокращение инвестиций в развитие ЦОДов и корпоративных ИТ-систем. Это началось после 24 февраля 2022 г., когда вслед за всем известными событиями началась стагнация общемировой экономики. Рухнул спрос как на потребительскую электронику, так и на серверы и корпоративные накопители.

Кто поделил рынок

Отчет TrendForce не приводит статистику по количеству проданных каждой компанией бизнес-SSD, но содержит данные по долям рынка, исходя из размеров выручки. У ушедшей из России корейской компании Samsung она составила $528 млн, то есть Samsung заняла более трети рынка корпоративных SSD по итогам II квартала 2023 г. – 35,2%. Но не все так радужно – ее продажи за отчетный период упали на 34,1%, и это наихудший показатель среди всех других игроков. Кроме того, в начале 2023 г. ее доля рынка составляла 40,1%, то есть она тоже сократилась.

«Серебро» в данном случае досталось группе корейских компаний SK Group, состоящей из SK Hynix и Solidigm. Здесь продажи на уровне $374 млн (минус 18,3%), а доля – 24,9% вместо 22,9% кварталом ранее. Solidigm ранее принадлежала Intel, но перешла в собственность SK Hynix в конце 2020 г.

Выручка производителей корпоративных SSD за II квартал 2023 г.

Компания Выручка, $ млн Доля рынка, % II кв. 2023 г. квартал к кварталу II кв. 2023 г. I кв. 2023 г. Samsung 528 -34,1 35,2 40,1 SK Group 374 -18,3 24,9 22,9 Micron 214 -1,8 14,3 10,9 Kioxia 204 -31,1 13,6 14,8 Western Digital 180 -20 12 11,3 Итого 1 500 -24,9 100 100

В хвосте топ-3 находится американская Micron - $214 млн выручки (падение всего на 1,8%, лучший результат), доля рынка – 14,3%. В начале 2023 г. Micron занимала 10,9-процентную долю, то есть эта компания по итогам отчетного периода справилась лучше остальных – и выручка почти не просела, и влияние свое Micron заметно укрепила.

Намного хуже отработала японская Kioxia, заработав $204 млн, что более чем на 31% меньше, чем всего тремя месяцами ранее. Ее доля упала с 14,8% до 13,6%, и это четвертое место.

Замыкает квинтет Western Digital из США – $180 млн выручки и доля 12%. Первая рухнула на 20%, вторая выросла с 11,3%.

Прогнозы не самые радужные

Как отмечают в TrendForce, III квартал 2023 г. (1 июля – 30 сентября) характеризуется высоким спросом на серверы для искусственного интеллекта, однако это совершенно не спасает рынок корпоративных SSD. Дата-центры и компании закупили накопители с большим запасом, и в результате, по прогнозам экспертов TrendForce, годовой объем продаж этих накопителей заметно просядет в сравнении с 2022 г.

Ожидается, что происходящее повлияет на снижение средней цены корпоративных твердотельных накопителей примерно на 15% по итогам III квартала 2023 г. по сравнению со II кварталом. Как итог, выручка всех основных вендоров снова просядет.

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Но развитие искусственного интеллекта в скором будущем все же может всколыхнуть рынок, уверены в TrendForce. Устойчивый рост спроса на серверы для ИИ приводит к одновременному росту потребности в серверах для хранения всех необходимых данных. Это, в свою очередь, послужило катализатором роста популярности корпоративных твердотельных накопителей повышенной емкости.

В частности, ожидается, что экономическая выгода от системы хранения данных высокой емкости QLC компании SK Group (SK hynix & Solidigm) будет постепенно увеличивать ее проникновение на рынок. Кроме того, растет интерес к другим технологиям, таким как твердотельные накопители HBM и PCIe 5.0. Micron ускоряет разработку соответствующих продуктов, обеспечивая себе потенциальный рост доходов на рынке корпоративных твердотельных накопителей в ближайшем будущем.

Как дела у компаний

Как ведущий поставщик, компания Samsung серьезно пострадала от спада спроса на серверы общего назначения в этом году, что оказало волновое влияние на ее доходы в сегменте корпоративных твердотельных накопителей. Начиная со II квартала 2023 г., у нее произошел заметный сдвиг в сторону инвестиций в высокопроизводительные вычисления на базе искусственного интеллекта. Этот поворот привел к существенному снижению доходов компании с продаж корпоративных твердотельных накопителей.

SK Group активно добивается заказов от поставщиков серверов общего назначения. Несмотря на общеотраслевой спад производства, компания стратегически использовала свое ценовое преимущество для расширения своей доли на рынке. Кроме того, благодаря стабильному потоку заказов от клиентов из Северной Америки, снижение выручки SK Group было гораздо более скромным, чем у ее конкурентов.

Micron, со своей стороны, воспользовалась преимуществами постоянных заказов твердотельных накопителей SATA от поставщиков серверов общего назначения, а также начала массовое производство 176-слойных твердотельных накопителей PCIe. В результате объем поставок корпоративных твердотельных накопителей Micron заметно увеличился по сравнению с I кварталом 2023 г.

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В дополнение к существующей линейке продуктов SAS, Kioxia начала массовые поставки твердотельных накопителей PCIe 4.0 после успешного завершения проверки заказчиками. В дальнейшем Kioxia стремится увеличить свой производственный процесс до 112 слоев и запустить выпуск накопителей PCIe 5.0, стремясь выйти на рынок искусственного интеллекта.

На Western Digital повлияли сложные рыночные условия и тот факт, что ее накопители PCIe 5.0 еще не достигли массового производства. Сейчас компания сосредоточила свое внимание на секторе PCIe. Помимо планов по массовому производству продуктов с интерфейсом PCIe 5.0 к 2024 г., Western Digital также готовится представить твердотельные накопители QLC. Этот стратегический сдвиг направлен на то, чтобы извлечь выгоду из растущего внедрения SSD-накопителей PCIe в серверы и тем самым стимулировать дальнейший рост доходов в секторе корпоративных твердотельных накопителей.