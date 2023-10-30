Вопреки санкциям в Китае создана самая емкая в мире флеш-память, какой больше никто не выпускает. США абсолютно бессильны

YMTC, находясь под сильнейшим давлением США, сумела раньше других в мире наладить поставки 232-слойной памяти QLC 3D NAND. Таких модулей нет ни у одной другой компании в мире, даже у американских. Это победа Китая, хотя США еще в конце 2022 г. дали понять, что хотят разгромить YMTC.

Китай смог

Компания YMTC начала широкое распространение 232-слойной памяти QLC 3D NAND, пишет компания TechInsights. Такие модули нет ни у одного производителя в мире – за счет большого количества слоев (232) и возможности хранить четыре бита данных в одной ячейке плотность записи этих модулей достигла 19,8 Гбит на каждый квадратный миллиметр.

Впервые о существовании такой памяти в арсенале YMTC стало известно еще в ноябре 2022 г. – информация просочилась в Сеть почти одновременно со сведениями о готовности США ввести санкции против компании. Ограничения заработали в декабре 2022 г., что сразу подкосило YMTC – компания была вынуждена пойти на массовое сокращение персонала.

YMTC – компания с госучастием. Это стартап, который зародился в 2016 г. и всего за семь лет выбился в мировые лидеры среди производителей памяти, встав в один ряд с американской Micron и корейскими SK Hynix и Samsung. Эти компании работают в данной сфере десятилетиями.

Все ближе к потребителям

По информации TechInsights, в Китае поступил в продажу 1-терабайтный накопитель ZhiTai Ti600 на базе именно 232-слойной памяти QLC производства YMTC. Первые образцы носителя информации сошли с конвейера в середине лета 2023 г. хотя впервые о новой памяти YMTC стало известно лишь в ноябре 2023 г.

Нынешняя победа YMTC – это, в том числе, следствие использования технологии Xtacking 3.0. Как пишет TechInsights, за счет нее YMTC смогла не только повысить плотность памяти, но и снизить затраты на ее производство. Компания располагает собственной фабрикой в Китае и в настоящее время строит там же второй завод.

Что предлагают конкуренты

Успех YMTC заключается в пока что уникальном сочетании в ее новой памяти двух ключевых характеристик – числа слоев и количества бит в ячейке. Например, у американкой Micron есть своя 232-слойная память, но вот в ячейках ее умещаются максимум три бита информации, что относит ее к классу TLC. Что до компании Solidigm из США, то она и вовсе еще не дошла до 232 слоев.

В Южной Корее тоже никто не может предложить аналог памяти YMTC. У SK Hynix в наличии есть лишь TLC-модули, и только Samsung может в ближайшей перспективе составить конкуренцию китайскому вендору. Сейчас она, можно сказать, дала YMTC фору, свернув разработку 236-слойной памяти QLC NAND, которая могла бы обойти 232-слойную память YMTC по плотности записи. Но речь идет о модулях восьмого поколения (V8) – Samsung сосредоточилась на разработке чипов TLC и QLC девятого поколения (V9) с 236 слоями. Сроки их релиза пока не установлены.

Выжить за счет своих

Нынешний успех YMTC можно также связать и с недавними жесткими мерами, которые руководство компании предприняло, чтобы удержать компанию на плаву. В дополнение к массовым сокращениям YMTC начала повышать цены на свою продукцию в Китае, по сути, требуя с китайских производителей накопителей больше денег. И это при том факте, что мировые цены на NAND и DRAM к тому моменту падали на протяжении нескольких кварталов подряд.

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Одновременно с этим YMTC ищет любые пути избавиться от давления США и сделать так, чтобы западные санкции никак ее не касались. В частности, из-за американских властей компания не может получать современное оборудование для литографии производства голландской компании ASML – крупнейшего вендора такого «железа» в мире. Также ASML лишена возможности заниматься наладкой и ремонтом такого оборудования в Китае.

На фоне всего этого YMTC развернула масштабную кампанию по поиску партнеров по поставке «железа» для литографии и комплектующих для него непосредственно в Китае. Делается это с целью полной независимости от иностранных компаний, а китайские власти ей активно помогают. Для этих целей они выделили ей сумму, эквивалентную $7 млрд.