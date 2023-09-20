Китай срочно ищет местное «железо» для литографии чипов памяти, чтобы заменить американское. Выделены миллиарды долларов

Китайская YMTC, заручившись финансовой поддержкой государства в размере $7 млрд, начала поиск партнеров в КНР по поставке «железа» для литографии и комплектующих для него. Компания больше не хочет связываться с иностранными компаниями, которые, даже не имея никакого отношения к США, все равно подчиняются американским властям и перестают сотрудничать с ней. При этом специалистов по ремонту такого оборудования YMTC по-прежнему подыскивает за пределами Китая.

Миллиарды на независимость от Запада

Компания Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), крупнейший китайский производитель чипов памяти, налаживает более тесные связи с отечественными поставщиками оборудования для литографии в срочной попытке заменить американские компоненты в своем производстве, пишет издание South China Morning Post. Несмотря на финансовые трудности, с которыми YMTC столкнулась в конце 2022 и начале 2023 гг., деньги на то, чтобы платить будущим китайским партнерам, у нее есть – в марте 2023 г. власти КНР и частные инвесторы выделили ей сумму из правительственного фонда, эквивалентную $7 млрд.

По информации источников издания, базирующаяся в Ухане (Китай) YMTC активизировала переговоры и сотрудничество сразу с несколькими китайскими производителями полупроводникового оборудования, в том числе с крупной компанией из Пекина, для разработки и производства замен для важнейших деталей, широко используемых в ее оборудовании, производимых американской компанией Lam Research. Как сообщал CNews, Lam Research отказалась от сотрудничества с YMTC еще в октябре 2022 г. по требованию властей США. То же сделала и американская Applied Materials – обе компании занимаются разработкой и поставкой оборудования для производства микросхем.

С какими именно компаниями Китая YMTC налаживает сотрудничество, источники издания не раскрыли.

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У YMTC есть и другие источники денег. Например, летом 2023 г. она, пользуясь своим доминирующим положением на рынке Китая, взвинтила цены на свою продукцию для клиентов внутри страны. Другими словами, ее изыскания в вопросе импортозамещения частично «спонсируют» местные китайские компании.

Работы еще много

YMTC – это очень успешная компания в своем сегменте. Она была основана в 2016 г. и за короткий промежуток времени стала серьезной угрозой для всех крупнейших игроков рынка памяти, в том числе корейских Samsung и SK Hynix и американской Micron. Даже Apple хотела видеть ее модули памяти в своих iPhone, но сделка сорвалась из-за санкций США.

Американские ограничения едва не уничтожили YMTC – ей, в числе прочего, пришлось заморозить стройку второго завода (первый располагается в Ухане) и начать массовые сокращения. Также компания лишилась специалистов, способных ремонтировать ранее закупленное иностранное оборудование – все поставщики, которые больше не могут сотрудничать с ней, начали отзывать своих специалистов, оказывавших YMTC помощь в починке и настройке оборудования.

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Сейчас YMTC остро нуждается в самых разных компонентах «конвейера» по производству микросхем, даже самых, казалось бы, незначительных. Например, ей необходимы держатели, которые переносят кремниевые пластины в процессе создания чипов. Все эти компоненты она собирается найти у китайских поставщиков, но от идеи найма иностранных специалистов для обслуживания оборудования она пока не отказывается.

Но специалистов этих YMTC ищет в компаниях за пределами США. Нюанс в том, что это не панацея, и такой подход не способен защитить ее от американских санкций – власти США уже надавили на крупнейшего в мире поставщика оборудования для литографии, на голландскую компанию ASML, и та не только прекратила поставки в КНР значимой доли продукции, но и перестала оказывать услуги по ремонту и наладке «железа» своим китайским клиентам.

Игра на опережение

Нынешние санкции США распространяются на поставки в КНР только самого современного оборудования для литографии – более старое «железо» ввозить пока еще можно. Как долго продержится это исключение, пока неясно, но в случае с YMTC даже такие лимиты сильно влияют на бизнес.

Например, китайский контрактный вендор микросхем SMIC, умея выпускать 14-нанометровые чипы, производит, в основном, 28-нанометровые – этот техпроцесс появился более 10 лет назад и в 2023 г. морально устарел, но в Китае все еще очень востребован. У YMTC все по-другому. В августе 2022 г. она освоила производство 232-слойной современной флеш-памяти, для которого требуется самое актуальное оборудование, и именно его поставки в КНР запретили США. Теперь YMTC может беспрепятственно закупать за пределами Китая оборудование для выпуска максимум 128-слойных микросхем.