Санкции США становятся бесполезны. Китай создал литографический сканер для производства чипов без иностранных компонентов

До конца 2023 г. Китай покажет свой первый 28-нанометровый сканер для литографии, в котором нет ни единого иностранного компонента. Власти США никак не смогут повлиять на его производство, а поскольку топология 28 нм по-прежнему востребована в КНР, такой сканер придется как нельзя кстати. Его создала компания SMEE, поддерживаемая государством, которая раньше выпускала максимум 90-нанометровые машины.

«Прорывной» китайский техпроцесс

Китайская компания Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE), производитель оборудования для литографии, в ближайшие несколько месяцев представит свой первый сканер, соответствующий нормам 28-нанометрового техпроцесса, пишет Bloomberg. По мнению экспертов издания, это оборудование даст Китаю возможность ослабить свою зависимость от западной аппаратуры для литографии, которую США превратили в рычаг давления на правительство Китая в торговой войне.

Как пишет Tom’s Hardware, компания SMEE обладает надежной поддержкой китайских властей. Ее первый сканер, получивший название SSA/800-10W, должен увидеть свет до конца 2023 г., и эксперты портала называют его «крупным прорывом» для компании (major breakthrough).

С точки зрения того, что именно сейчас выпускает SMEE, это действительно прорыв, поскольку в настоящее время модельный ряд компании состоит максимум из 90-нанометровых сканеров. Этот техпроцесс утратил свою актуальность еще в начале XXI века, то есть около 20 лет назад, и на его фоне 28 нанометров смотрятся действительно очень современно.

Впрочем, и 28 нм – это очень старая топология. Пик ее популярности пришелся на начало предыдущего десятилетия, и к августу 2023 г. даже Intel, отстающая от всех основных вендоров в плане освоения новых норм, давно не использует ее в своих современных чипах.

Лодка надежды и скалы реальности

По информации Tom’s Hardware, главной отличительной особенностью сканера SSA/800-10W станет полное отсутствие в нем компонентов иностранного производства. Каждый элемент этой машины будет произведен в Китае, что позволит не обращать внимание на санкции США и больше не опираться только лишь на аппаратуру для литографии от голландской компании ASML (крупнейший в мире поставщик такого «железа», более 90% мирового рынка в 2022 г.).

Новость о том, что внутри SSA/800-10W не будет зарубежных компонентов, тут же подхлестнула стоимость акций некоторых китайских компаний, хотя пока нет доказательств, что именно их продукция будет задействована в нем. Например, ценные бумаги подорожали у Mloptic, Kingsemi и Castech – крупных китайских вендоров оптических компонентов.

К моменту выхода материала сама SMEE не делала никаких заявлений относительно предстоящего дебюта сканера SSA/800-10W и в целом не подтверждала информацию о его существовании и степени готовности к релизу. Очень много вопросов вызывает и непосредственно сам процесс производства этой машины – пока еще нельзя с уверенностью сказать, что базирующаяся в Шанхае SMEE сможет обеспечить поставки SSA/800-10W в нужных количествах и в оговоренные сроки, а также предоставить сервис по наладке оборудования и его ремонту.

Эволюция, но назад

Техпроцесс 28 нм, несмотря на факт своего полного морального устаревания на фоне современного 4 нм, по-прежнему весьма востребован в Китае. Об этом свидетельствует то, что основную выручку компании SMIC, крупнейшему в КНР контрактному вендору полупроводников, приносит производство именно 28-нанометровых чипов.

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Тем не менее, еще в сентябре 2022 г. SMIC отрапортовала об освоении 14-нанометрового производства, в котором нет «иностранных примесей». Также об этом напрямую заявил руководитель Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и цифровизации Ву Цзиньчэн (Wu Jincheng), однако ни он, ни SMIC не стали вдаваться в подробности и уточнять, кто именно среди китайских компаний обеспечил поставки «железа» для 14-нанометровой литографии, и насколько масштабным является производство соответствующих китайских сканеров.

Спустя почти год дополнительные сведения обо всем этом по-прежнему отсутствуют в открытом доступе. Но следует учитывать тот факт, что даже SMEE до августа 2023 г. получалось выпускать лишь 90-нанометровые и еще более старые сканеры, а ведь это ведущий производитель литографических машин в Китае, считающийся единственным потенциальным конкурентом ASML на рынке КНР. Компания основана в 2002 г.

Чего хочет добиться Китай

Поставки оборудования для литографии в КНР – это то, что власти США хотят уничтожить как можно скорее. Они давят на власти Голландии, а те вводят все новые экспортные ограничения для компании ASML. Ей уже нельзя отгружать в Китай оборудование для литографии по современным техпроцессам, к тому же ей запретили заниматься ремонтом и обслуживанием ранее проданных в Поднебесную своих машин.

Это бьет по доходам самой ASML, но Китаю достается еще сильнее – если техника ASML начнет выходить из строя, чинить ее будет некому ввиду новых ограничений. По этой причине Китай спешит как можно скорее избавиться от этой зависимости и организовать все необходимые процессы в своей стране. Впрочем, о недостатке европейских 28-нанометровых сканеров власти КНР пока могут не переживать – нынешние условия санкций таковы, что ASML по-прежнему вправе экспортировать в Китай оборудование, соответствующее этим нормам.