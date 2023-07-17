Импортозамещение по-китайски. Местный крупнейший поставщик взвинтил цены на флеш-память «для своих», пока во всем мире она дешевеет

Производитель памяти YMTC из КНР начал повышать цены на свои чипы. Компания намерена больше зарабатывать на внутреннем рынке, где власти Китая заставляют бизнес переходить на «железо» с отечественными компонентами. Также в КНР в ряде критических отраслей запрещено использование техники с памятью американской Micron, что избавляет YMTC от крупного конкурента.

Заработок на импортозамещении

Китайская компания YMTC, крупнейший в КНР производитель флеш-памяти, внезапно поднял цены на свою продукцию, притом как для внутреннего рынка, так и для своих клиентов за пределами границ Китая. Как пишет Digitimes, в этом плане YMTC идет наперекор мировой тенденции, которая заключается в быстром падении расценок на флеш-память из-за снизившегося спроса по окончании пандемии коронавируса и нестабильности мировой экономики. Согласно опубликованному в марте 2023 г. отчету аналитической компании TrendForce, контрактные цены на NAND-чипы за последние месяцы упали на 20-25%.

Одна из причин утверждения новых прайс-листов YMTC – это политика. КНР и США с 2018 г. находятся в состоянии торговой войны, и ни одна из сторон пока не стремится прекратить ее, в результате чего очень сильно страдает весь китайский ИТ-бизнес.

Впрочем, американская сторона тоже несет потери в этой войне. Например, в конце 2022 г. США перекрыли поставки в КНР оборудование для производства флеш-памяти с числом слоев от 128 и больше, что сильно ударило по YMTC, а китайские власти в ответ запретили использование модулей памяти американской компании Micron на местных объектах критической инфраструктуры. Еще один ответ – ограничение экспорта галлия и германия, использующихся при производстве современной микроэлектроники.

Бойкот Micron избавил YMTC от одного из ее основных конкурентов на китайском рынке памяти, а покупателей частично лишил возможности выбора. Теперь у YMTC развязаны руки, и она может повышать цены на свою продукцию, зная, китайские клиенты ее в любом случае купят.

На руку YMTC играет и тот факт, что пятая часть (20%) мирового потребления флеш-памяти приходится именно на Китай. Связано это, в том числе, с ростом числа китайских брендов техники и количества устройств, которые они производят. На глобальном рынке доля YMTC составляет около 5% – здесь она соревнуется не только с упомянутой Micron, но также с корейскими SK Hynix и Samsung и рядом других компаний.

Пошаговое подорожание

Первую попытку поднять цены на свои чипы YMTC предприняла в мае 2023 г., что было видно на примере 512-гигабайтных модулей памяти со 128 слоями внутри. Как пишет Digitimes, на тот момент они подорожали с $1,4 до $1,5 за шт., и теперь, по всей видимости, YMTC намерена продавать их по $1,6.

Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться Цифровизация

Притом, судя по всему, у YMTC все это время был запасной план на случай, если американские власти обратят на нее свой взор. В последние годы она накапливала необходимые материалы и «железо» для выпуска 128-слойных чипов памяти. К тому же у компании есть поддержка со стороны государства, которое помогает ей приобретать необходимые для ее бизнеса товары в обход западных ограничений.

Дополнительная поддержка со стороны властей заключается еще и в том, что они вынуждают местные компании наращивать темпы перехода на устройства, состоящее из китайских комплектующих, чтобы снизить зависимость от других стран. На фоне этого проблем со спросом на флеш-модули у YMTC в обозримом будущем эксперты Digitimes не ожидают.

Выжить любой ценой

YMTC – это очень успешная компания, одна из самых быстроразвивающихся не только в Китае, но и в мире в целом. Она была основана в 2016 г. и за всего семь лет вошла в топ-5 производителей памяти.

Компания имеет значительное влияние на мировой рынок флеш-памяти – ее продукцией интересуются даже американские компании. Например, сделку с YMTC готовила Apple, но она сорвалась из-за санкций против YMTC, которые ввели власти США в конце 2022 г. Руководству компании пришлось пойти на крайние меры, чтобы не потерять бизнес – в YMTC начались массовые сокращения, планировалось уволить вплоть до 10% штата. Тем, кому удалось избежать этой участи, руководство сократило зарплату на 5-10%. Среди лишившихся работы были и те, кому YMTC за заслуги перед компанией помогла купить жилье. Им не повезло больше других – компания начала отбирать у них квартиры или требовать вернуть ей субсидированную сумму.

Какие вопросы топ-менеджер должен задать своему CISO о защищенности его компании Безопасность

Взять пример с России

Повышение цен на ИТ-продукцию на фоне отсутствия конкуренции – это то, что YMTC вполне могла подсмотреть у России. После 24 февраля 2022 г. Россия оказалась под санкциями, следствием которых стал столь же массовый, сколь и стремительный уход из страны иностранных компаний. В их числе и всемирно известные разработчики ПО, продукция которых пользовалась широким спросом по всей стране. За неимением возможности продлить имеющиеся или купить новые лицензии российские компании начали переходить на отечественный софт, разработчики которого тут же стали «индексировать» свои расценки. Это привело к всплеску негодования со стороны российского бизнеса, после чего была подписана хартия о неповышении цен на российское ПО.