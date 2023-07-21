Увидел свет SSD рекордной емкости. Его выпустило бывшее подразделение Intel, проданное конкуренту

Solidigm представила SSD-рекордсмен

Компания Solidigm выпустила новую линейку твердотельных накопителей (SSD) D5-P5336, которая включает модели емкостью до 61,44 ТБ. По сообщению Tom’s Hardware, это рекордный показатель для SSD с интерфейсом PCIe (4.0).

Устройства, входящие в семейство D5-P5336, позиционируются производителем в качестве накопителей для построения СХД высокой плотности и решения задач с интенсивным считыванием данных – например, инференса (работа нейросети на конечном устройстве) на пограничных (Edge) серверах или доставки содержимого (CDN).

Накопители D5-P5336 поставляются в трех форм-факторах: U.2/U.3 15 мм, EDSFF E3.S 7,5 мм и E1.L 9,5 мм. Линейка включает модели емкостью от 7,68 ТБ до 61,44 ТБ. Притом похвастаться максимальной вместительностью могут только устройства в форм-факторах U.2/U.3 и E1.L.

Фото: Компания Solidigm Solidigm выпустила SSD рекордной емкости

Флагман семейства D5-P5430 – предшественник D5-P5336, продажи которого начались в мае 2023 г., – располагал емкостью в 30,72 ТБ.

В марте 2023 г. Pure Storage объявила о планах по выпуску 300-теребайтных SSD. Как ожидается, их производство стартует ориентировочно в 2026 г.

Характеристики линейки D5-P5336

SSD линейки Solidigm D5-P5336 выполнены на основе сравнительно недорогой флеш-памяти (192-слойная 3D NAND) с четырехуровневыми ячейками (QLC) производства Sk Hynix, которая демонстрирует сопоставимый с TLC-моделями (трехуровневые ячейки) уровень производительности.

Производителем заявлена скорость последовательного чтения данных до 7000 МБ/с, последовательной записи – 3300 МБ/с. Параметры произвольного чтения и записи находятся на уровне 1,05 млн и 38 тыс. операций в секунду при использовании блоков размером в 4 КБ соответственно. Это весьма достойный результат для устройства столь высокой емкости, отмечает Tom’s Hardware.

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Другим важной отличительной особенностью устройств – представителей семейства Solidigm D5-P5336 является высокий показатель PBW (Petabytes Written; суммарный объем данных в петабайтах, которые гарантированно можно записать на накопитель) – одна из характеристик, определяющих надежность накопителя. У флагманской модели вместимостью 61,44 ТБ она составляет 65 – в 2,3 раз больше по сравнению с 15-терабайтным Micron 7540 Pro, устройством сопоставимого класса.

Не замена классическим жестким дискам

Как отмечает Tom’s Hardware, современные твердотельные накопители большого объема в основном оснащаются значительно более медленным в сравнении с PCIe интерфейсом SATA, поскольку рассматриваются в качестве замены механическим жестким дискам (HDD). Такие девайсы предназначены для работы в системах, нуждающихся в первую очередь не в сверхскоростном обмене данными, а в высокой плотности их хранения.

Однако новые сценарии применения SSD, такие как уже ранее упомянутый инференс нейросетей «на краю», предъявляют совершенно иные требования к плотности хранения и скорости считывания данных с устройства – оба эти параметра должны находиться на максимально высоком уровне. Вероятно, в эту пока еще достаточно просторную нишу и метит Solidigm со своими PCIe SSD.

Как появилась компания Solidigm

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В 2021 г. корпорация Intel продала собственное подразделение по выпуску флеш-памяти NAND южнокорейской компании Sk Hynix – одному из мировых лидеров в области производства компьютерной памяти.

На основе приобретенного за $9 млрд подразделения Sk Hynix сформировала отдельную компанию, которая начала выпускать SSD под брендом Solidigm. Intel же в свою очередь продолжила избавляться от «непрофильных активов».