Intel «убивает» важную часть своего бизнеса, давшую начало глобальной индустрии крошечных ПК

Intel объявила о прекращении разработки выпуска NUC – миниатюрных компьютеров, в том числе и игровых. Это были эталонные решения, на которые ориентировались другие вендоры, притом не только компьютеры – инициатива NUC включала разработку эталонного дизайна ноутбуков и системных плат для неттопов.

Intel прощается с NUC

Компания Intel, для которой 2023 г. начался с самого крупного в ее истории чистого убытка, решила свернуть бизнес по разработке неттопов серии NUC (Next Unit of Compute). Эти компьютеры она выпускала с 2013 г., и за 10 лет своего существования они стали едва ли не эталонами в своем классе, популяризировав идею того, что компьютер размером с маленькую книжку способен не только догнать полноценный системный блок по производительности, но и значительно опередить его.

Первое поколение ПК NUCработало на процессорах Celeron Sandy Bridge, второе на Core i3 и Core i5 Ivy Bridge, в третьем использовалась архитектура Haswell.

На NUC равнялись многие производители неттопов, в том числе и российские. Среди них и компания «Хамстер роботикс», которая, как сообщал CNews, в апреле 2020 г. выпустила мини-ПК HR-MPC-1 на процессоре «Байкал» и с операционной системой «Альт Линукс».

Фото: Intel NUC - очередной «балласт», который Intel сбросила, чтобы не отвлекаться от производства процессоров

«Мы решили прекратить прямые инвестиции в бизнес NUC и изменить нашу стратегию, чтобы позволить нашим партнерам по экосистеме продолжать инновации и рост NUC, – говорится в заявлении Intel. – Это решение не повлияет на оставшуюся часть бизнеса Intel Client Computing Group (CCG) или Network and Edge Computing (NEX). Кроме того, мы работаем с нашими партнерами и клиентами, чтобы обеспечить плавный переход и выполнение всех наших текущих обязательств, включая постоянную поддержку продуктов NUC, находящихся в настоящее время на рынке».

Чего именно Intel лишит весь мир

Современная линейка Intel NUC – это не только маломощные неттопы начального уровня и «баребоны» – компьютеры с системной платой, процессором и корпусом, предполагающие, что память и накопитель пользователи докупят сами. Это еще и игровые решения – у Intel есть отдельная подсерия компьютеров NUC с развитой производительностью, но по-прежнему очень компактных. Также под этой серей она пыталась выпускать и ноутбуки.

В настоящее время Intel предлагает три типа систем NUC: типичные компактные ПК, предназначенные для потребителей и домашних офисов, машины для бизнеса и корпораций с поддержкой таких функций, как удаленное управление и vPro, а также высокопроизводительные машины, предназначенные для геймеров и требовательных пользователей.

Но это далеко не все, над чем Intel работала в рамках развития направления NUC. Она также создавала эталонный дизайн недорогих ноутбуков и эталонные системные платы для мини-компьютеров, на основе которых другие производители могли создавать свои решения. По всей видимости, теперь это в прошлом, как и сами неттопы NUC.

Отдать свое детище на аутсорс

Из заявления Intel становится понятно, что она лишь перестает самостоятельно заниматься NUC и отдает это на откуп своим партнерам. Эксперты портала Tom’s Hardware связывают решение Intel отказаться от NUC с несколькими факторами, каждый из которых так или иначе имеет отношение к деньгам.

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Первый – это стагнация мировой экономики, из-за которой по итогам 2022 г. резко обрушились продажи компьютеров, а также комплектующих для них. Intel не могла не ощутить это на себе, поскольку является крупнейшим вендором х86-процессоров в мире.

В дополнение к этому поддержка широкого спектра настольных компьютеров и ноутбуков в базовой конфигурации является своего рода бременем для Intel, которая в основном занимается производством чипов. Другими словами, это побочный для нее бизнес, который, вероятно, перетягивает на себя часть ресурсов, которые Intel могла бы вложить в развитие основного направления деятельности – разработки и производства процессоров. В этом плане она сильно отстала от всех своих конкурентов, настолько, что даже крупные клиенты в лице Apple стали отказываться от ее продукции.

Intel делят на части

Отказ от NUC – это, вероятно, еще одно следствие финансовых проблем Intel, которые начались в феврале 2019 г. с приходом на должность СЕО компании Роберта Свона (Robert Swan), ее бывшего финансового директора. Взяв в руки бразды правления чипмейкером, он начал распродавать различные направления бизнеса компании, притом не всегда с выгодой для нее. В начале 2021 г. на посту гендиректора Свона сменил ветеран Intel – Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), посвятивший работе в компании более 30 лет жизни. Он почти сразу инициировал программу по восстановлению Intel, которая включала, в том числе, отказ от невыгодных или неосновных активов. «Под нож» пошли многие направления бизнес Intel, даже производство сверхбыстрой памяти Optane, на которую Intel в свое время возлагала большие надежды. Одна из последних к моменту выхода материала потерь Intel – это ее серверный бизнес. Как сообщал CNews, в апреле 2023 г. она продала его тайваньскому производителю вычислительной техники MiTAC International Corporation, которому, в частности, принадлежит компания Tyan, специализирующаяся на выпуске серверных материнских плат для процессоров архитектуры x86.

В ноябре 2020 г. подразделение Enpirion Power Solutions, занимавшееся разработкой конвертеров и регуляторов напряжения, Intel продала тайваньскому разработчику процессоров – компании MediaTek. Сумма сделки составила в пределах $85 млн. В январе 2023 г. Intel остановила разработку и производство коммутаторов, попутно отказавшись от инициативы Pathfinder, которую создавала для помощи в развитии перспективной открытой процессорной архитектуры RISC-V. В марте 2023 г. стало известно о том, что компания продаст остатки своего бизнеса по производству модемов сотовой связи MediaTek.