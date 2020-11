Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео

Intel показала ноутбук NUC M15 – эталонную платформу для небольших компаний-производителей, на основе которой те смогут выпускать собственные мобильные ПК. Intel дает им шанс потеснить Dell, HP и других крупных производителей. NUC M15 вышел спустя всего несколько дней после премьеры лэптопов MacBook, в которых больше нет процессоров Intel.

Эталонный ноутбук от Intel

Компания Intel разработала ноутбук М15, ставший частью линейки NUC или Next Unit of Computing. Серия NUC на 95% состоит из неттопов, в том числе и игровых,

Свой ноутбук Intel выпустила в качестве эталонной платформы – NUC M15. Как пишет портал The Verge, эту платформу могут использовать небольшие компании, выпускающие компьютерную технику, для конкуренции с более крупными игроками на этом рынке. The Verge полагает, что NUC M15 поможет им в борьбе с Dell и HP Inc. за покупателей. Согласно статистике Statista.com, по итогам III квартала 2020 г. HP Inc. удерживает 26,42% мирового рынка ноутбуков, а Dell – 14,79%.

По той же схеме работает и распространение неттопов Intel – компания выпускает эталонные модели NUC, а сторонние вендоры создают на ее основе собственные решения под своим брендом.

Intel NUC M15

Для Intel это второй ноутбук линейки NUC – в 2019 г. она выпустила игровую модель MAG-15, которая, в отличие от неттопов, не снискала популярности у покупателей. На его основе создавали свои ноутбуки лишь несколько небольших компаний по всему миру, включая Schenker в Европе, а также Eluktronics и Maingear в США.

Ультрасовременная электроника

NUC M15 – можно отнести к сегменту ультрабуков за счет его сравнительно небольшой толщины и веса – в пределах 15 миллиметров и 1,64 кг соответственно с учетом металлического корпуса. Между тем, сам по себе он не очень компактный, так как имеет полноразмерный экран 15,6 дюйма, хотя и с довольно тонкими рамками.

Основу NUC M15 составляет платформа Tiger Lake, одна из самых современных у Intel. CNews писал, что ее дебют состоялся в начале сентября 2020 г., и в настоящее время она используется в ноутбуках многих крупных компаний, включая Acer, Asus и упомянутые Dell и HP Inc.

Место под NumPad в ноутбуке есть, но сам он при этом отсутствует

NUC M15 доступен в комплектациях с 10-нанометровыми процессорами Core i5-1135G7 или i7-1165G7. Оба получили по четыре ядра и восемь потоков, но тактовая частота первого варьируется от 2,4 до 4,2 ГГц, а второго – от 2,8 до 4,7 ГГц. Процессоры имеют 8 и 12 МБ кэша третьего уровня соответственно, видеокарту Intel Iris Xe на частоте 1,3 ГГц и поддержку оперативной памяти DDR4-3200 и LPDDR4x-4266.

Этой самой памяти в ноутбуке NUC M15 может быть 8 или 16 ГБ, но в данном случае есть нюанс – ПК не располагает слотами SODIMM, и модули памяти распаяны на плате, так что увеличить ее объем не получится. Объем SSD-накопителя Intel не раскрывает.

Экран и интерфейсы

Дисплей Intel NUC M15 при диагонали 15,6 дюйма поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей. В настоящее время других вариантов ноутбука, например, с 4К-матрицей, не существует. Сам экран базируется на панели IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Проводные интерфейсы ноутбука выведены на боковые торцы, их здесь сравнительно немного. Так, в наличии пара USB-С с поддержкой ускоренной зарядки и Intel Thunderbolt 4, и два обычных 10-гигабитных USB-A, по одному с каждой стороны. Для подключения внешнего экрана используется полноразмерный HDMI, а для наушников или колонок – комбинированный разъем.

Эталонный NUC M15 не может похвастаться разнообразием портов

В Intel NUC M15 не предусмотрен отдельный интерфейс питания – для зарядки встроенной батареи на 73 Втч придется временно пожертвовать одним из портов USB-C. Также нет в ноутбуке и Ethernet-порта, так что для подключения к проводной локальной сети потребуется сетевая карта USB, а для работы с картами памяти – дискретный кардридер. Зато Intel позаботилась о безопасности и добавила замок Kensington Lock – ноутбук можно будет привязать к чему-нибудь при нахождении в общественном месте во избежание кражи.

Цена и дополнительные особенности

Специалисты The Vergе протестировали ноутбук, созданный на базе Intel NUC M15 компанией XPG, дочерним брендом A-Data, известным в первую очередь своими компьютерными комплектующими и аксессуарами. Стоимость эталонного лэптопа не установлена, но в версии от XPG она составит от $999 (76 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 2020 г.) и до $1499 (114,1 тыс. руб.) в зависимости от выбранной конфигурации.

Мини-презентация NUC M15

В данном ноутбуке, несмотря на его размеры, отсутствует цифровой блок клавиш – NumPad, но есть большой тачпад с синей подсветкой на торце. Она активируется при запуске голосового ассистента Alexa от Amazon (есть версия под WIndows). Над дисплеем также есть веб-камера для мессенджеров и работы системы идентификации Windows Hello.

Вендоры уже начали выпускать NUC M15 под собственными логотипами

NUC M15 ориентирован на работу под Windows 10.

Зачем Intel понадобился лэптоп

Intel не раскрывает истинных причин релиза NUC M15, однако он был выпущен спустя менее двух недель с момента анонса первых в мире ARM-ноутбуков и неттопов Apple. Компания отказалась от использования процессоров Intel еще в июне 2020 г. на WWDC 2020, и теперь у нее есть MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini на основе собственного чипа М1. В будущем вся линейка ПК Apple переедет на ARM, и не исключено, что производители Windows-компьютеров тоже заинтересуются этой архитектурой, тем более что сама Windows 10 еще с 2017 г. умеет работать с такими процессорами.