Intel закрыла программу поддержки RISC-V. Всем примкнувшим к ней разработчикам рекомендовано уйти к конкурентам

Intel закрыла инициативу Pathfinder, которую создавала для помощи в развитии сообщества и архитектуры RISC-V. Она основала ее в августе 2022 г. Причин закрытия Intel не приводит, а решение было принято спонтанно сразу после публикации пугающего финансового отчета за 2022 г. с чистым убытком внутри.

Intel отказалась от Pathfinder

Компания Intel без каких-либо предупреждений свернула инициативу Pathfinder, в рамках которой она собиралась поддерживать открытую архитектуру RISC-V, пишет The Register. Она была создана всего лишь около полгода назад.

На сайте Pathfinder появилось сообщение о немедленном прекращении программы. «Поскольку Intel не будет предоставлять никаких дополнительных выпусков или исправлений ошибок, мы рекомендуем вам как можно скорее перейти на сторонние программные инструменты RISC-V, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям в разработке», – говорится в этом уведомлении.

Никаких дополнительных подробностей Intel не раскрыла.

Инициатива появилась в августе 2022 г. С ее помощью Intel внести свой вклад в развитие RISC-V как таковой, а также в производство микросхем на ее основе за счет единой интегрированной среды разработки и использования стандартных наборов инструментов. В рамках Intel Pathfinder разработчики предоставляют ядра RISC-V, IP-блоки и программные решения, которые можно развернуть на FPGA в унифицированной среде разработки для разработки и отладки. Также на заре проекта вскользь упоминалась возможность тестового производства чипов на заводе Intel.

Архитектура RISC-V является открытой и не требующей лицензионных выплат. За счет этого она пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. К примеру, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Была инициатива – и нет инициативы

Intel – это крупнейший разработчик и производитель процессоров с архитектурой х86 для ноутбуков, настольных ПК и серверов. Своих современных чипов RISC-V у компании нет, как и чипов ARM, то есть вся продукция на базе этих архитектур является прямым конкурентом ее Core, Xeon и прочим Pentium с Celeron. Это особенно хорошо видно в серверном сегменте, где процессоров с ARM-архитектурой, как и серверов на их основе, становится все больше с каждым годом.

Поэтому Pathfinder можно считать своего рода жестом доброй воли со стороны Intel. Притом решение о закрытии инициативы ее руководство явно принимало в спешке, поскольку еще месяц назад таких планов у него, судя по всему, не было. Об этом свидетельствует декабрьское заявление Intel о грядущем развитии Pathfinder.

Странное решение

Пока неясно, как сообщество RISC-V отреагирует на решение Intel свернуть программу. Известно лишь, что ее запуск очень тепло встретила организация RISC-V International, объединяющая сторонников RISC-V со всей планеты.

Между тем, эксперты The Register называют решение Intel закрыть Pathfinder странным (odd). Мотивируют они это тем, что у корпорации в целом немало других инциатив, напрямую или косвенно связанных с RISC-V. Не исключено, что Intel видит перспективы в этой архитектуре или, по крайней мере, потенциальный источник дополнительных денег.

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В числе прочего Intel не так давно вступила в ряды участников RISC-V International. Также она ведет создание одноплатного компьютера HiFive Pro P550 RISC-V совместно со специалистами компании SiFive. В основе платы – процессор Horse Creek с архитектурой RISC-V, который выпускается на одной из фабрик Intel. Плата должна поступить в продажу летом 2023 г.

Зачем объяснять мировому сообществу причины своих решений

Помимо этого, сравнительно недавно Intel при участии Barcelona Supercomputing Center (BSC) вложила почти полмиллиарда долларов в строительство центра разработки процессоров RISC-V для суперкомпьютеров, HPC (высокопроизводительных вычислений), ускорителей искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей. А еще у Intel есть фонд на $1 млрд для помощи начинающим разработчикам микросхем, в том числе и на RISC-V.

Судьба всех этих инициатив, с учетом нынешнего незавидного положения Intel, остается неизвестной. Также нет данных, планирует ли компания в дальнейшем вкладываться в продвижение RISC-V, или же она сосредоточится на х86 и своем развитии. Как известно, Intel пока не в силах освоить 7-нанометровый техпроцесс, пока ее конкуренты вплотную подбираются к 3 нм и даже 2 нм. Intel еще в 2019 г. перешла на техпроцесс 10 нм, на котором и застряла.

Что не так с коммутаторами

Закрытию Pathfinder предшествовало еще три важных события в современной истории. Первое – это невероятно быстрое, более чем 30-процентное, падение выручки за весь 2022 г. и последняя четверть года, завершенная с чистым убытком. Второе – обесценивание акций компании. Третье – отмена всех инвестиций в разработку новых сетевых коммутаторов, которую вело подразделение компании NEX — Network and Edge. Все это может быть взаимосвязано между собой.

Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), еще в начале 2021 г. пообещавший поднять компанию с колен, но пока не сдержавший слово, заявил, что само подразделение NEX продолжит работать. Это будет заключаться только в поддержке нынешней продукции – разработка новой остановлена на неопределенный срок.

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Следует отметить, что Intel – новичок в сегменте сетевых технологий. Строить коммутаторы она начала лишь в 2019 г., когда купила компанию Barefoot Networks. Это привело к созданию линейки коммутаторов Tofino. Однако на этом рынке у Intel много весьма серьезных конкурентов с многолетним опытом борьбы друг с другом, которым не составит труда «выдавить» новичка. Это, например, компании Broadcom, Cisco и Mellanox.

Впрочем, сворачивание инвестиций в коммутаторы едва ли удивило кого-либо, хоть немного знакомого с новейшей историей Intel. За последние два года, что компанией управляет Гелсингер, Intel в той или иной степени отказалась от шести побочных направлений своего бизнеса, и коммутаторы стали седьмым.

Например, Intel свернула разработки высокоскоростной памяти Optane, которая существенно ускоряла работу компьютеров. Бизнес был продан SK Hynix – корейскому производителю памяти, одному из мировых лидеров в этой сфере.