Разрекламированный производитель ARM-серверов исчез после двух раундов инвестиций. Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались

Производитель ARM-серверов Bamboo Systems после двух успешных раундов инвестиций неожиданно свернул деятельность. Из компании один за другим увольняются топ-менеджеры, сайт закрыт. Пока неясно, что именно повлекло за собой закрытие бизнеса. Компанию считали одним из основных игроков рынка ARM-серверов.

Производитель серверов пошел ко дну

Британская компания Bamboo Systems, занимающаяся производством ARM-серверов, полностью прекратила свою деятельность. Как пишет портал Storage Newsletter, в последние годы своего существования данный стартап привлек крупные инвестиции, но вместе с тем его покинули ключевые фигуры.

Причины прекращения деятельности Bamboo Systems не раскрываются. Компания просуществовала неполные семь лет. Согласно ее профилю в социальной сети LinkedIn (принадлежит Microsoft, запрещена в России), в ее штате насчитывалось от 50 до 200 человек. В октябре 2021 г. портал Information Age назвал компанию «одним из ключевых игроков» на рынке ARM-серверов.

Bamboo Systems основана в 2015 г. в Кембридже (Великобритания). До настоящего времени она владела центрами дизайна, исследований и разработки в Греции и Италии. До 2019 г. компания была известна под названием Kaleao. Причины переименования не установлены.

2021 г. ознаменовался для Bamboo Systems стремительным сокращением кадров, притом в составе топ-менеджеров. Так, в августе 2021 г. компанию покинула ее директор по маркетингу Виктория Грей (Victoria Grey), а в ноябре 2021 г. ее примеру последовал главный операционный директор Стюарт Галлахер (Stewart Gallacher). Исполнительный директор Тони Крейторн (Tony Craythorne) ушел в конце 2021 г., перейдя в компанию Zadara на должность директора по доходам (chief revenue officer, CRO). Zadara работает в сфере облачных сервисов. Джефф Баррал (Geoff Barral), числившийся в Bamboo Systems как просто «директор», оставил должность в сентябре 2021 г.

Рынок серверов несет серьезные потери

По данным правительства Великобритании, в конце ноября 2021 г. из Bamboo Systems уволился секретарь Майкл Форд (Michael Ford), занимавший этот пост с мая 2020 г. Не исключено, что стартап потерял большее количество сотрудников.

Cтартап вот-вот покинет и Энди Хилл (Andy Hill), его бизнес-глава. На его странице в LinkedIn, пока что указано, что он все еще работает в Bamboo Systems, однако, как пишет Storage Newsletter, в настоящее время он уже ищет новое место работы.

На момент публикации материала официальный сайт компании bamboosystems.io не функционировал. В последний раз доменный профиль обновлялся 30 декабря 2021 г., а сам домен оплачен до середины ноября 2023 г.

Продукция компании

В 2020 г. Bamboo Systems выпустила серию 1U-серверов B1000N. Модель построена на базе ARM-процессора Layerscape LX2160A голландской компании NXP, основанной Philips. CPU получил 16 ядер ARM Cortex A72 на частоте до 2,2 ГГц.

Топовый в линейке сервер B1008N располагал 128 ядрами (восемь процессоров), 512 ГБ оперативной памяти DDR 4 и SSD-накопителем 64 ГБ с поддержкой NVMe.

B100BN - одна из последних разработок Bamboo Systems

Как пишет портал DataCenterDynamics, серверы данной линейки потребляют на 75% меньше энергии в сравнении с сопоставимыми по возможностям моделями на чипах Intel. Также они стоят вдвое дешевле эквивалентных серверов Dell.

Цели и привлечение инвесторов

Согласно описанию в профиле LinkedIn, Bamboo Systems ставила перед собой цель по созданию нового семейства серверов для центров обработки данных. Она сделала ставку на ARM, поскольку хотела выпускать не только высокопроизводительные, но и весьма энергоэффективные решения. ARM-процессоры, как известно, потребляют существенно меньше энергии в сравнении с обычными х86, на что указывает их отсутствие в современных смартфонах и подавляющем большинстве планшетных компьютеров.

Сайт компании недоступен

К преимуществам своих серверов компания относила, помимо минимального (в сравнении с х86) расхода электричества, высокую масштабируемость. Также разработчики уверяли, что их серверы имеют очень низкую стоимость владения.

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей Облака

В 2019 г. компания провела первый инвестраунд, в ходе которого привлекла $4,5 млн. Сразу после этого она сменила название на Bamboo Systems. Спустя год, в 2020 г. стартап привлек еще $7 млн средств, которые намеревался направить на свое развитие. Пока неизвестно, сумели ли основатели компании реализовать эти планы в ковидном 2020 г. прежде, чем у них начались проблемы.

ARM-серверы исчезать не планируют

Почти очевидный выход Bamboo Systems из бизнеса не означает, что рынок ARM-серверов пойдет ко дну. На деле сборкой серверов на современных энергоэффективных ARM-чипах интересуются многие компании, в том числе и очень крупные.

В конце ноября 2021 г. CNews писал, что в ассортименте всемирно известной компании Gigabyte появились серверы на базе процессоров компании Ampere. Ее основала бывшая президент Intel Рене Джеймс (Renee James). Новые CPU обходят чипы Intel по производительности и энергопотреблению более чем вдвое.

Новые серверы Gigabyte построены на процессорах линейки Ampere Altra, которая дебютировала весной 2020 г. Эти чипы выпускаются по 7-нанометровым нормам. В основе процессоров лежит архитектура ARMv8.2+ с рядом улучшений, заимствованных у ARM 8.4 и 8.3. Чипы могут работать на частоте до 3 ГГц.

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

В ноябре 2021 г. компания «Ситроникс» (дочка АФК «Система») запланировала вложить 100 млн руб. в первый этап разработки серверов на новом российском 48-ядерном процессоре Baikal-S. Оборудование будет использоваться, в том числе, для виртуализации хранилищ и вычислений.

Опытные образцы серверов появятся в течение 2022 г., без более точной даты. Массовый их запуск будет зависеть от тиражей поставок процессоров Baikal-S в Россию с контрактной тайваньской фабрики TSMC. Первая масштабная партия чипов (12-14 тыс. шт.) ожидается до конца III кв. 2022 г. Первая инженерная партия в 50 шт. появилась в октябре 2021 г.