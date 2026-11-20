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Intel Tofino
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Intel Tofino и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
|Mayo Mark - Майо Марк 3 1
|Damkroger Trish - Дамкрогер Триш 2 1
|Евдокимов Андрей 98 1
|Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 204 1
|Васильева Анна 21 1
|Цаплин Никита 100 1
|Пивоваров Евгений 8 1
|Forbes - Форбс 1042 1
|The Register - The Register Hardware 1813 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 149 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.