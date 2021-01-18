Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane

Intel прекратит разработку и производство накопителей со своей сверхбыстрой памятью Optane для настольных ПК и ноутбуков. Сегменту конечных пользователей она оставит только накопители линейки Н20 для ноутбуков – обычные SSD, в которых Optane используется только как кэш. Для бизнес-сегмента выпуск серверных Optane-носителей продолжится.

Optane больше не будет

Компания Intel объявила о полном прекращении производства твердотельных накопителей потребительского сегмента, основанного на сверхбыстрой памяти Optane. Как пишет Tom’s Hardware, она не только сворачивает выпуск нынешних серий накопителей (М10, 800Р, 900Р и 905Р), но и не планирует в будущем выпускать более современные модели с Optane.

В список накопителей, которые Intel оставит в прошлом, вошли: Optane Memory 900P и 905P (карта расширения, емкость от 280 ГБ до 1,5 ТБ), Optane Memory 900P и 905P (формат U.2, от 280 ГБ до 1,5 ТБ), Optane Memory 905P (формат M.2, 380 ГБ), а также

Optane Memory M10 (M.2, от 16 до 64 ГБ) и Optane Memory 800P (M.2 объемом от 58 от 118 ГБ. Избавиться от них Intel решила максимально быстро. Она уже прекратила прием заказов на их производство, притом сделала это еще 15 января 2021 г., а последние устройства сойдут с конвейера 26 февраля 2021 г.

После этого единственными носителями информации, ориентированных на обычных потребителей и содержащих модули Optane, станут гибридные накопители серии Optane Memory H20 – SSD-драйвы в формате М2, пришедшие на смену серии Н10. Optane в них – это кэш-память, но никак не основной модуль хранения информации.

Что такое Optane

Optane – это торговая марка, принадлежащая Intel и относящаяся к накопителям на основе памяти, которая сама по себе носит название 3D XPoint. Это совместная разработка компаний Intel и Micron, и последняя выбрала для собственных накопителей на ее основе название QuantX.

Модуль Intel Optane M10

Intel и Micron Technology приступили к работе над 3D XPoint в 2012 г. Из различных заявлений, которые в разное время делали партнеры, можно было сделать вывод, что запись данных в ячейки памяти происходит благодаря изменению сопротивления материала. Ячейки находятся на пересечении линий адресации слов и битов, а для селектора и хранения данных в ячейках используются халькогениды.

Первые модули памяти 3D XPoint были выпущены в 2015 г., это были чипы емкостью 128 Гбит с расположением ячеек в два слоя по 64 Гбит. Intel собиралась увеличить скорость чтения/записи в 3-4 раза и сократить задержки в 10 раз, а энергопотребление – в три раза по сравнению с обычной флеш-памятью.

Свой первый Optane-накопитель Intel выпустила в конце апреля 2017 г. Им стал Optane SSD DC P4800X в виде карты расширения с интерфейсом PCI-E для настольных ПК, вмещающий 375 ГБ информации. На момент начала продаж его цена составляла $1520 (около 85,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на день релиза).

Гибридные SSD с Optane

Накопители Optane Memory H20, упомянутые Intel – это SSD-драйвы, где модули Optane используются исключительно в качестве кэша для ускорения обработки информации. Все данные хранятся во флэш-памяти стандарта QLC.

Intel Optane H20

Optane Memory H20 выпускаются в форм-факторе M2. Они ориентированы на использование в мобильных ПК, и именно их Intel предлагает в качестве замены полноценным Optane-драйвам, несмотря на то, что в настольных компьютерах они, пишет Tom’s Hardware, работать не будут.

Возможности гибридных SSD Intel H20

H20 совместимs только с мобильными чипами Core U-серии 11-го поколения или новее, но не с настольными ПК. В заявлении Intel также уточняется, что эти диски предназначены для мобильных приложений, что, по мнению Tom’s Hardware, знаменует конец решений Optane для десктопов.

Корпоративный сегмент без Optane не останется

Все Optane-накопители потребительского уровня выпускались на чипах этой памяти первого поколения. В корпоративном сегменте рынка ситуация немного иная – в середине декабря 2020 г. Intel анонсировала носители Intel Optane P5800X серверного типа с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 (ее тоже не было в обычных драйвах) и памятью 3D Xpoint второго поколения.

Intel Optane P5800X демонстрируют солидный прирост скорости работы и надежности

Intel заявила, что скорости чтения и записи для новых накопителей достигают 7,2 и 6,2 ГБ/с соответственно, а параметр IOPS для случайных 4К-блоков равен 1,5 млн (для чтения и записи). Новые накопители способны выдержать до 100 полных перезаписей в сутки в течение пяти лет. Для сравнения, их предшественники в лице Optane P4800X рассчитаны на 60 полных перезаписей в сутки в течение тех же пяти лет.

Intel избавляется от побочных активов и меняет гендиректора

Intel постепенно распродает или сворачивает те или иные направления своего бизнеса. В конце декабря 2020 г. стало известно о ее решении продать миллионы акций разработчика ПО Cloudera в рамках обратного выкупа. Intel получит за них $314, хотя почти семь лет назад Intel инвестировала в компанию свыше $740 млн.

В середине ноября 2020 г. CNews писал о подготовке сделки между Intel и MediaTek – последняя хотела купить Enpirion Power Solutions – подразделение компании Intel, занимающееся разработкой конвертеров и регуляторов напряжения. Сумма сделки должна была составить в пределах $85 млн.

Intel избавилась и от практически всего своего бизнеса по производству флеш-памяти, оставив себе лишь выпуск памяти Optane. Как сообщал CNews, покупателем выступила южнокорейская компания SK Hynix – она готова заплатить за этот бизнес $9 млрд. О сделке было объявлено в конце октября 2020 г., а закрыть ее стороны планируют не позднее марта 2025 г. Intel задумала продать свой флеш-бизнес еще в марте 2020 г., и это напрямую связано с плохими финансовыми показателями данного направления.

В июле 2019 г. Intel продала бизнес по выпуску сотовых модемов – она уступила его компании Apple, которая готовится начать производство собственных модемов в 2021 г. Для Intel этот шаг в итоге оказался большой ошибкой, о чем она заявила в декабре 2019 г.

Еще одним изменением в Intel стала смена генерального директора. В феврале 2021 г. компанию возглавит нынешний СЕО компании VMWare Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), за плечами которого 30-летний опыт работы в Intel. Он заменит на этом посту Роберта Свона (Robert Swan), бывшего финдиректора Intel, который руководит компанией менее двух лет – с февраля 2019 г.