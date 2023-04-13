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Intel продала бизнес по производству серверов

Intel продолжает ликвидировать подразделения, которые «мешают» ей реализовывать стратегию IDM Пэта Гелсингера. Вслед за Optane, Enpirion Power Solutions и модемным бизнесом в Азию отправляется подразделение Data Center Group, занимающееся разработкой и производством серверов.

Intel отказывается от производства серверов

Intel продала собственный бизнес по производству серверов – подразделение Data Center Solutions Group (DSG). Об этом сообщило издание ServeTheHome со ссылкой на представителя корпорации.

По информации источника, покупателем выступил тайваньский производитель вычислительной техники MiTAC International Corporation, которой, в частности, принадлежит компания Tyan, специализирующаяся на выпуске серверных материнских плат для процессоров архитектуры x86. Сумму продажи и другие параметры сделки представитель Intel не раскрыл.

«В соответствии с постоянными усилиями Intel по расстановке приоритетов в рамках стратегии IDM 2.0, мы приняли трудное решение отторгнуть DSG. В рамках этого плана MiTAC, поставщик ИТ-решений edge-to-cloud и давний ODM-партнер DSG получит право производить и продавать продукты на основе наших разработок. Мы сосредоточены на обеспечении поддержки команды DSG и заинтересованных сторон во время этого перехода», – заявил представитель Intel в разговоре с ServeTheHome.

Скромный, но талантливый игрок

Intel занималась производством серверов на протяжении нескольких десятилетий, однако не в таких объемах, чтобы иметь возможность тягаться с гигантами вроде Dell EMC, Inspur или HPE. Продукция компании в основном продавалась за пределами США и, в частности, снискала популярность в странах Южной Америки.

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Фото: Intel
Intel избавилась от бизнеса по производству серверов

Как отмечает ServeTheHome, Intel выпускала серверы преимущественно в корпусах тайваньской компании Chenbro. Ранее в ее продукции нередко использовались новаторские для своего времени решения, такие как поддержка высокоскоростного интерфейса доступа к SSD-накопителям NVMe и сменные контроллеры удаленного управления (iKVM BMC), а также графические ускорители в серверах форм-фактора 2U.

Кроме того, в линейке Intel Data Center Blocks были представлены машины с возможностями жидкостного охлаждения, такие как S9200WK на базе процессора Xeon Platinum 9200.

Распродажа Intel

Intel начала постепенно избавляться от убыточных или низкомаржинальных, не связанных с производством процессоров активов, с возвращением в руководство компании Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger).

Так, в октябре 2020 г. Intel продала большую часть бизнеса по выпуску высокоскоростной памяти Optane южнокорейской SK Hynix, а в начале 2021 г. прекратила ее производство.

В ноябре 2020 г. подразделение Enpirion Power Solutions, занимающееся разработкой конвертеров и регуляторов напряжения, отошло тайваньскому разработчику чипов MediaTek. Сделка принесла Intel около $85 млн.

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В январе 2023 г. прекратила разработку и производство коммутаторов (свитчей), а также отказалась от инициативы Pathfinder, которую создавала для помощи в развитии перспективной открытой процессорной архитектуры RISC-V.

В марте 2023 г. стало известно о том, что компания продаст остатки своего бизнеса по производству модемов сотовой связи MediaTek. Впрочем, сворачивать бизнес на этом направлении Intel начала еще до прихода Гелсингера, летом 2019 г. со сделки с Apple.

Заняв кресло генерального директора (CEO) Intel Гелсингер провозгласил новую стратегию ее развития – IDM (Integrated device manufacturing) 2.0. Она, в частности, предусматривала создание автономного бизнес-подразделения Intel Foundry Services (IFS), которое в перспективе должно было стать крупным поставщиком услуг контрактного производства микросхем на рынках США и Европы.

Ощутимых бонусов новая стратегия Intel пока не принесла. По итогам 2022 г. корпорация продемонстрировала падение выручки на 32% к 2021 г. IV квартал 2022 г. оказался одним из самых неблагополучных в истории Intel – его она завершила с чистым убытком в $664 млн.

С покупками не все гладко

Параллельно распродаже и расформированию отдельных подразделений Intel скупает компании, владеющие технологиями, которые могут оказаться полезными в реализации стоящих перед ней амбициозных задач. Однако и на этом пути у американского чипмейкера периодически возникают трудности.

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Дмитрий Степанов

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