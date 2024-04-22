Созданы SSD-накопители, защищенные от радиации на случай ядерной войны

Тайваньская фирма в апреле 2024 г. показала SSD серии PR4, которым не страшна даже радиация. Накопители также выдержат удары, вибрацию, высокие и низкие температуры.

Твердотельный накопитель

Компания Exascend выпустит SSD-накопители серии PR4, которые можно использовать в самых экстремальных условиях. Устройству также не страшна даже радиация. Твердотельные накопители создали по технологии Neutron Shield 2.0. Она позволяет отслеживать и исправлять повреждения, вызванные воздействием радиации, в режиме реального времени. При критической ошибке включается специальный безопасный режим. Также используется технология Dual Power Loss Protection и с ее помощью данные останутся в сохранности в случае, если внезапно пропадет питание. При чрезвычайном происшествии сработает функция автоматической перезагрузки SSD-накопителя.

SSD защитили по стандарту MIL-STD-810, поэтому накопители не пострадают от ударов и вибрации. Помимо этого, специальное покрытие не позволит влаге испортить электронные компоненты устройства. Производитель отметил, что использовать SSD-накопителя можно как при морозах до -40℃, так и при +85℃. В среднем накопители проработают около 2 млн часов, пользователям предоставят гарантию на три года.

Exascend Представлены защищенные от радиации SSD-накопители на случай ядерной войны

Модели серии PR4 сделали энергоэффективными. Например, Exascend PR4 U.2 и E1.S потребляют меньше 7,5 Вт при скорости 3 ГБ/с и менее 1 ВТ в режиме ожидания. Производитель утверждает, что это более чем на 50% меньше, чем у других моделей на рынке на апрель 2024 г. SSD с интерфейсом PCIe 4.0 (NVMe 1.4) в форматах M.2 (2280, 2242) и E1.S получили объем от 960 ГБ до 7,68 ТБ, а в формате U.2 - до 15,36 ТБ. Скорость записи данных достигает 3 тыс. МБ/с. Стоимость устройства раскроется летом 2024 г., об этом сообщил производитель.

Объем рынка SSD-накопителей

Объем рынка твердотельных накопителей оценивается в $65,47 млрд в 2024 г. и по данным Mordor Intelligence, достигнет $147,01 млрд к 2029 г., при этом среднегодовой темп роста составит 17,56% в течение прогнозируемого периода c 2024 по 2029 гг. Спрос на хранение данных резко возрос за последние несколько лет, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет свидетелем тенденции к увеличению. Ожидается, что растущий спрос на варианты хранения данных будет стимулировать спрос на SSD-накопителей в течение прогнозируемого периода.

Спрос на твердотельные накопители быстро растет вместе с растущим числом облачных платформ: от традиционных корпоративных частных и новых публичных облаков до использования персональных облаков. Обычно используемые интерфейсы SSD включают Serial ATA (SATA), PCI Express (PCIe) и Serial Attached SCSI (SAS). Расширенные функции, такие как высокая скорость и быстрый доступ к данным, способствуют распространению твердотельных накопителей PCIe для облачных вычислений.

На апрель 2024 г. рост цифровизации и изменение образа жизни являются основными факторами роста потребления бытовой электроники. Пандемия COVID-19 также вынудила потребителей перейти на цифровые технологии по разным причинам, включая домашнее обучение и удаленную занятость, а также ускорила цифровизацию в различных отраслях. В результате использование SSD-накопителей в потребительских технологических решениях быстро растет. По прогнозам, эта потребность сохранится по мере того, как технологические разработки, включая интернет вещей (IoT), VR/AR, 5G, онлайн-технологии и машинное обучение, станут более распространенными.

Рост спроса на системы хранения данных побудил компании по всему миру инвестировать в производство передовых решений. Например, в мае 2022 г. Samsung подтвердила всестороннее сотрудничество в области инноваций в области программного обеспечения (ПО) для хранения данных следующего поколения. Сотрудничество будет сосредоточено на создании и тестировании приложений с открытым исходным кодом для существующей и новой памяти и технологий хранения, таких как твердотельные накопители NVMe, вычислительные хранилища (Smart SSD, HBM-PIM, Smart SSD), память CXL и фабрики.

После пандемии COVID-19 усилится стремление к автоматизированным технологиям, что будет способствовать глобальному распространению твердотельных накопителей. Кроме того, растущий объем данных с 2014 г., увеличил спрос на твердотельные диски в центрах обработки данных (ЦОД). Эти твердотельные накопители помогут поставщикам ЦОД обеспечить высокоскоростную и надежную работу ввода-вывода для огромных облаков и рабочих станций.

Технологический прорыв

В 2022 г. Kioxia объявляет о новых уровнях скорости с семейством корпоративных твердотельных накопителей NVMe, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Линейка KIOXIA CM7 построена на основе технологии PCIe 5.0 в E3.S и 2,5-дюймовом стандартном форм-факторе для предприятий и ЦОД (EDSFF). Серия EDSFF E3 открывает наступающую эру твердотельных накопителей с использованием PCIe 5.0 и выше, чтобы удовлетворить будущие проекты ЦОД, поддерживая при этом широкий спектр новых приложений и устройств.

Мировой пионер в области промышленной памяти и интегрированных устройств Innodisk выпустила 2,5″ твердотельные накопители SATA 3TS6-P, 3TS9-P и M.2 (P80) 4TS2-P в своем инновационном твердотельном накопителе вычислительной мощности (SSD) На 2022 г. твердотельные накопители Edge AI от Innodisk обеспечивают низкую задержку, быстрый DWPD (запись на диск в день) и большую емкость.

Micron представляет усовершенствованную систему памяти SSD 5400 SATA для критически важной инфраструктуры. На 2023 г. компания предлагала инновационную 176-слойную NAND для своих твердотельных накопителей SATA для ЦОД с использованием твердотельного накопителя 5400. Твердотельный накопитель Micron 5400 - это твердотельный накопитель SATA 11-го поколения для ЦОД.

В 2023 г. южнокорейский гигант в области чипов хранения данных SK Hynix и ее американское дочернее предприятие Solidigm, занимающееся разработкой флэш-памяти NAND, представили твердотельные твердотельные накопители для ЦОД. В P5530 будет использоваться инновационная 128-слойная флэш-память NAND от SK Hynix в сочетании с SSD-контроллерами Solidigm. По словам представителей компаний, твердотельные накопители будут предлагаться в вариантах емкостью 1, 2 и 4 ТБ и будут использовать интерфейс PCIe Gen 4.

В 2023 г. компания Seagate представила серию твердотельных NVMe-накопителей BarraCuda 530, пришедших на смену SSD серии BarraCuda 520. Как и предшественники, новинки поддерживают работу с интерфейсом PCIe 4.0. В состав серии накопителей BarraCuda 530 вошли модели объемом 512 ГБ, а также 1 и 2 ТБ. Производитель не указывает, какой контроллер памяти используется в новинках, однако отмечается, что он соответствует протоколу NVMe 2.0. Модели предыдущей серии поддерживали протокол NVMe 1.4.

На февраль 2024 г. компания Micron Technology представила два новых продукта из серии Crucial Pro — семейство модулей оперативной памяти Crucial DDR5 Pro: Overclocking Edition и твердотельный накопитель Crucial T705 стандарта PCIe 5.0. Твердотельные накопители Crucial T705 стандарта PCIe 5.0 будут выпускаться в виде моделей объемом 1, 2 и 4 ТБ. Производитель заявляет для новинок скорость последовательного чтения до 14,5 тыс. МБ/с и последовательной записи до 12,7 тыс. МБ/с. В операциях случайного чтения и записи производительность новинок достигает 1,55 млн и 1,8 млн IOPS соответственно.

В марте 2024 г. компания Sabrent представила твердотельный накопитель Rocket 4 формата M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Новинка представляет собой безбуферный SSD и будет выпускаться в версиях объемом 1, 2 и 4 ТБ. В составе накопителей Sabrent Rocket 4 применяется контроллер Phison E27T, а также 162-слойные чипы флеш-памяти 3D TLC NAND BiCS 6. Производитель заявляет для новинок скорость последовательного чтения до 7,4 ГБ/с и последовательной записи до 6,4 ГБ/с. Показатель производительности SSD в операциях случайного чтения составляет до 1 млн IOPS, а записи - до 0,95 млн IOPS.