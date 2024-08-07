Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ

WD анонсировала накопители – рекордсмены вместимости

Американский производитель устройств хранения данных компания Western Digital (WD) анонсировала ряд заметных новинок, выделяются огромной вместительностью на фоне разработок конкурентов. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware.

Среди представленных компанией продуктов: твердотельный накопитель (SSD) емкостью 128 ТБ, предназначенный для применения в центрах обработки данных (ЦОД), флеш-карты стандарта SD вместительностью до 8 ТБ и 16-терабайтный внешний SSD потребительского класса.

Устройства анонсированы на конференции Memory and Storage 2024, которая с 5 августа 2024 г. проходит в Санта-Кларе (Калифорния, США). Не все демонстрируемые в ее рамках образцы являются готовыми к выходу на рынок продуктами. Некоторые из них представляют собой прототипы будущих коммерческих решений.

Устройства для корпоративного сегмента рынка

Новый корпоративный SSD-накопитель выполнен на основе флеш-памяти восьмого поколения BiCS8 NAND. Высокой плотности хранения данных удалось добиться благодаря использованию ячеек памяти, каждая из которых способна хранить четыре бита одновременно (QLC).

Avinash Kumar / Pexels WD анонсировала сразу несколько SSD рекордной емкости. Среди них есть и портативная модель потребительского уровня

Устройство позиционируется в качестве серверного решения, предназначенного обеспечения работы ресурсоемких производительных приложений и систем искусственного интеллекта, в том числе больших языковых моделей (Large Language Model; LLM).

Новинка производства WD является, возможно, самым большим накопителем в своем классе. Она способна хранить до 128 ТБ информации. Для сравнения: в июле 2023 г. Solidigm («дочка» южнокорейского SK Hynix) начала поставки серверных SSD семейства D5-P5336, включающего модели емкостью до 61,44 ТБ. На момент анонса устройство считалось наиболее вместительным твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0. Начало поставок 128-терабайтных моделей должно начаться в 2025 г., следует из дорожной карты, фрагмент которой опубликовала WD. Варианты корпоративных SSD на 32-64 ТБ появятся на рынке до конца 2024 г.

Pure Storatge в марте 2023 г. объявила о планах по выпуску 300-теребайтных SSD. Как ожидается, их производство стартует ориентировочно в 2026 г.

Помимо серверных SSD, WD также анонсировала традиционные механические жесткие диски (HDD), нацеленные на корпоративный сегмент рынка. «Первые в мире 32-терабайтные ePMR SMR HDD» предназначены для хранения больших объемов информации. В устройстве применена технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись», позволяющая повысить плотность записи данных.

Основной конкурент WD – Seagate – в середине января 2024 г. представила новую аппаратную платформу под названием Mozaic 3+, на основе которой планирует выпускать HDD линейки Exos (для дата-центров) емкостью от 30 ТБ. В Mozaic 3+ реализована технология HAMR, которая позволяет значительно увеличить плотность записи информации на диск при помощи лазера.

Наконец, последняя новинка для дата-центров, анонсированная американским производителем устройств хранения данных, – интерпозер RapidFlex, обеспечивающий сопряжение PCIe SSD и сетевых Ethernet. Его применение на практике будет продемонстрировано позднее в составе платформы хранения WD OpenFlex Data24 4200 NVMe-oF.

Сверхвместительные SD-карты, потребительские SSD

Своих клиентов из потребительского сегмента рынка WD обещает порадовать «первыми в мире» картами флеш-памяти SD рекордной емкости – 8 ТБ типа SDUC с универсальным интерфейсом UHS-I, который обеспечивает сравнительно невысокую теоретическую скорость передачи данных – до 104 МБ/с. Кроме того, на мероприятии будет показана «первая в истории UHS-I SD-карта объемом 4 ТБ», анонсированная «дочкой» WD – SanDisk – еще в середине апреля 2024 г. Компактные портативные накопители подойдут для использования с отдельными моделями смартфонов, с дронами и цифровыми фото- и видеокамерами.

Для тех, кто в угоду высокой скорости записи и считывания данных готов пожертвовать емкостью SD-карты, предназначены накопители стандарта SD Express. В частности, Samsung обещала до конца 2024 г. обеспечить поставки на рынок устройств данного типа емкостью до 256 ГБ. Южнокорейской компанией заявлена огромная по меркам таких девайсов скорость считывания данных – 800 МБ/с. Такую производительность не демонстрируют даже мейнстримные SSD-накопители с интерфейсом SATA.

WD также впервые представит вместительные внешние SSD, способные хранить до 16 ТБ информации. Пока устройство под брендом SanDisk Desk Drive соответствующей емкости существует лишь в виде прототипа. О том, в какие сроки компания планирует коммерциализировать разработку, не уточняется.