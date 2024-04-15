Выпущена первая в истории SD-карта объемом 4 ТБ

Емкость карт памяти достигла 4 ТБ

Компания Western Digital планирует вывести на рынок карты памяти (Secure Digital Ultra Capacity; SDUC) емкостью 4 ТБ, пишет AnandTech.

SD-карты рекордной вместимости поддерживают интерфейс Ultra High Speed-1 (UHS-I), который обеспечивает скорость передачи данных до 104 МБ/с. Однако в случае с новинкой, которая будет выпускаться под брендом SanDisk Extreme PRO, минимальное значение этого параметра составит 10-30 МБ/с, причем верхний предел этого диапазона достижим при последовательной записи.

Пока неизвестно, на каком типе флеш-памяти основано устройство и поддерживает ли оно работу в нестандартном режиме DDR200/DDR208, разработанном SanDisk, которая с 2015 г. принадлежит Western Digital. Если таковая в нем имеется, это позволит SD-карте «разгоняться» уже до 170 МБ/с. Источник также допускает возможность того, что в производстве SD-карты будет применяться новейшая флеш-память BiCS NAND девятого поколения.

SD-карты такой емкости пригодятся в качестве хранилища видео в «тяжелых» форматах, в том числе в сверхвысоком разрешении 8K. Однако ее пропускной способности не хватит для записи сырого видеопотока в столь высоком разрешении, отмечает AnandTech.

Western Digital не сообщает, по какой цене будет продаваться новинка, но учитывая огромную вместимость накопителя и его нацеленность на профессионалов в сфере производства контента, можно предположить, что и стоить он будет немало. К примеру, сопоставимая по классу карточка SanDisk Extreme Pro SDCX UHS-I емкостью 1 ТБ имеет рекомендуемую розничную цену в $140 (около 13 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 апреля 2024 г.).

Продажи 4-терабайтной SD-карты, как ожидается, начнутся в 2025 г.

До «потолка» вместимости еще далеко

До сих пор максимальная вместимость SD-карты на практике не превышала 1,5 ТБ, хотя стандарт SDUC, принятый ассоциацией SD Card Association в 2018 г. допускает создание накопителей емкостью вплоть до 128 ТБ. Тем не менее производители не спешат выпускать флешки, хоть сколько-нибудь близкие к «потолку» вместимости, определенному в спецификации стандарта.

Раньше конкурентов 1,5-терабайтную microSD-карту i400 выпустила североамериканская Micron – в июне 2022 г. На первых порах новинка была в остром дефиците, а также стоила довольно больших денег. Ритейлеры просили от $421 за одну карту, а иногда ценник переваливал и за $600. Впрочем и первая в мире терабайтная карта памяти microSD, которую, к слову, выпустила SanDisk, по предзаказу в 2019 г. стоила $449.

WD осваивает стандарт SD Express

Western Digital также анонсировала еще несколько продуктов: 2-теребайтные SDXC и microSDXC карты памяти SanDisk Extreme Pro UHS-I, а также сверхскоростные модели стандарта SD Express объемом 128 ГБ и 256 ГБ в обычном и компактном исполнении.

Стандарт SD Express был одобрен ассоциацией SD Card Association еще в 2018 г., но так и не обрел существенной популярности. Среди немногих компаний – производителей флешек SD Express – Adata. В ее ассортименте присутствуют полноразмерные карточки вместимостью 256 ГБ и 512 ГБ.

В конце февраля 2024 г. CNews писал, что к числу производителей карт SD Express присоединилась южнокорейская Samsung Electronics. До конца 2024 г. компания планирует вывести на рынок 256-гигабайтную версию накопителя этого типа, отличающегося высочайшей скоростью последовательного считывания данных – 800 МБ/с.

Стандарт SD Express предусматривает использование одной линии высокоскоростной шины PCIe и интерфейса NVMe (современные NVMe SSD, к примеру, обычно задействуют четыре), за счет чего достигаются рекордные по меркам накопителей этого типа скорости обмена информацией.

Проблемы с качеством

Репутация SanDisk как производителя надежных профессиональных устройств в последнее время несколько пошатнулась. В частности, к компании подано несколько исков, касающихся портативных твердотельных накопителей (SSD) линейки Extreme. Истцы все как один утверждают, что потеряли ценные данные на недавно приобретенных устройствах, видимо, по причине ошибки в микропрограмме.

Кроме того, в феврале 2024 г. немецкая компания CBL, специализирующаяся на восстановлении данных, обратила внимание на резкое падение качества накопителей на основе флеш-памяти. Причина – использование отбракованных образцов памяти, которые производители – в частности, SanDisk, вместо утилизации продают желающим.