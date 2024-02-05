Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно

Качество современных флеш-накопителей резко упало. На рынке очень много контрафакта, внутри которого отбракованные модули памяти, которые, теоретически, могут потерять информацию в любой момент. След ведет к американским и корейским производителям, в частности, к Samsung и SanDisk.

Качество на нуле

Немецкая компания CBL, специализирующаяся на восстановлении данных, сообщила о стремительном падении качества накопителей, основанных на флеш-памяти. Это в первую очередь классические USB-флешки, пик популярности которых пришелся на начало предыдущего десятилетия, так и карты памяти microSD.

Заявление CBL основано на опыте специалистов компании. В 2023 г. через них прошло немало вышедших из строя флеш-накопителей, с которых нужно было считать информацию, и в корпусе многих из них их ждали неприятные сюрпризы.

Один из таких сюрпризов – это урезанные модули NAND-памяти, в которых помещается меньше информации, чем заявлено, и на которых нет информации о производителе. Она или полностью удалена, или закрыта дополнительными надписями.

Фото: CBL Разглядеть логотип SanDIsk не составляет особого труда

Очень часто эксперты компании, вскрыв очередную USB-флешку, обнаруживали внутри нее плату с припаянной к ней картой памяти microSD. Такие карты имеют свой внутренний контроллер, но когда их припаивают к плате флешки, то их управлением начинает заниматься внешняя микросхема.

Третий сорт – не брак

Проведя небольшое расследование, эксперты CBL установили, что в наводнении мирового рынка низкокачественными USB-накопителями могут быть виноваты крупнейшие производители флеш-памяти. В числе потенциальных виновных, утверждают в CBL – корейская компания Samsung, которая в последние месяцы начала устанавливать свои порядки на рынке памяти и урезать производство чипов, чтобы вызвать искусственный дефицит, который приведет к росту цен и повысит итоговую выручку Samsung.

«Соучастником» в данном случае может являться американская SanDisk, с 2015 г. принадлежащая компании Western Digital, одному из трех оставшихся на мировом рынке вендоров жестких дисков. Потенциальную связь SanDisk с происходящим специалисты CBL разглядели на модуле памяти одной из вскрытой ими флешек.

Фото: CBL Избавиться от маркировки в заводских условиях проще простого

На фотографии видно, что производитель накопителя явно пытался скрыть оригинальную маркировку путем нанесения дополнительной поверх нее. Но, если приглядеться, то можно различить фирменный логотип SanDisk.

Эксперты полагают, что низкого качества флешки собираются на основе флеш-памяти, отбракованной на заводах SanDisk и Samsung. Контроль качества эти чипы по тем или иным причинам не прошли, но компании почему-то решили не утилизировать их, а продать тем, кто будет готов приобрести их, считают в CBL. Результат – повышенный риск для потребителя нарваться на некачественное изделие и потерять хранящиеся на нем данные.

Срочно остановить прогресс

Специалисты CBL прошлись не только по вендорам флеш-памяти, нашедшим способ заработать на бракованной продукции, но и в целом по технологиям NAND-памяти. В настоящее время существует четыре вида такой памяти, различающихся по количеству битов, которые они могут хранить в одной ячейке – SLC (Single-Level Cells, один бит на ячейку), MLC (Multi-Level Cell, несколько бит на ячейку – как правило, два), TLC (Triple-Level Cell, три бита на ячейку) и (Quad-Level Cell, четыре бита на ячейку).

Самыми надежными считаются модули памяти SLC, наименее надежными – QLC. Чем меньше бит в ячейке, тем выше общая стабильность памяти и ее производительность, но при этом ниже плотность хранения данных. По оценке компании CBL, по мере увеличения количества бит в ячейке и, соответственно плотности записи, падала надежность носителей.

Фото: hosein zanbori / Unsplash Чем дешевле флешка или SSD, тем выше вероятность наличия внутри модуля QLC

В 2024 г. модули QLC чаще всего встречаются в недорогих носителях, в том числе и в SSD, а SLC – в устройствах высокого класса с не менее высокой ценой.

В CBL добавили, что QLC-память и третьесортные чипы, хлынувшие на рынок – гремучая смесь, дающая большие проблемы с надежностью носителей.

SSD – не исключение

Третьесортные или, того хуже, подержанные модули памяти можно встретить не только в флешках, но и в полноценных SSD, но тут виноваты непосредственно производители накопителей. Чтобы максимально снизить себестоимость устройств, они готовы собирать их на модулях памяти из старых телефонов, отправленных на переработку.

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Как долго проработают такие SSD, предсказать не представляется возможным. Нередко в них можно встретить память из старых iPhone или MacBook. А некоторые производители и вовсе не утруждают себя припаиванием подержанных модулей памяти – они скупают дешевые карты microSD, помещают в корпус SSD, программно меняют объем накопителя, чтобы казалось, что он супервместительный, а потом оптом сбывают их в России, завлекая покупателей низкими ценами.

Один из каналов сбыта – Ozon. Редакция CNews обнаружила на этом маркетплейсе поддельные SSD в конце декабря 2023 г. и уведомила его представителей о масштабном мошенничестве.

Каталог Ozon на 22 декабря 2023 года

Тем не менее, по прошествии с того момента около полутора месяцев Ozon по-прежнему продает поддельные SSD на 8, 16 и 32 ТБ по цене настоящего накопителя на 128 ГБ.

Каталог Ozon на 5 февраля 2024 года

Внутри таких устройств – плата с картой microSD, как правило, без маркировки.