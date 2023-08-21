Производители SSD попались на грандиозном обмане. Они собирают накопители из бракованной памяти для iPhone и MacBook. Видео

Китайские ноунейм-производители SSD-накопителей начали использовать для них память, предназначавшуюся для устройств Apple. Это могут быть отбракованные на заводе экземпляры низкого качества, не прошедшие контроль. Такие SSD стоят невероятно дешево – модель на 120 ГБ в России продают менее чем за 900 руб.

Китайская память Apple

В дешевых китайских твердотельных накопителях малоизвестных брендов используется память, которая предназначалась для устройств компании Apple, пишет портал Tom’s Hardware. На этом попалась компания ShineDisk, чьи SSD-драйвы продаются по невероятно низкой цене не только на AliExpress, но и в российских интернет-магазинах.

Но подобного рода SSD собирают на отбракованных модулях памяти, которые по тем или иным причинам не прошли внутренний контроль качества производителя или не соответствуют требованиям заказчика, в данном случае компании Apple. Так, в накопителе ShineDisk М667 в модификации на 120 ГБ была обнаружена память корейской компании SK Hynix, которая должна была использоваться в технике Apple, например, в смартфонах iPhone.

Сердце любого SSD - флеш-память. Но в ShineDisk она очень уж подозрительная

M667 действительно стоит невероятно дешево – например, редакция CNews нашла его на Ozon менее чем за 900 руб. с бесплатной доставкой до ближайшего постамата или пункта выдачи. В данном случае посылка будет идти напрямую из Китая, согласно описанию товара.

Невероятное везение или кот в мешке

Вероятность того, что в SSD ShineDisk действительно может стоять память SK Hynix, действительно существует – вендоры микросхем памяти нередко продают отбракованные, но при этом рабочие чипы по невысокой цене производителям ноунейм-комплектующих – твердотельных накопителей, USB-драйвов или планок оперативной памяти, пишет Tom’s Hardware. Это позволяет им не только сократить убытки от того, что часть продукции не прошла контроль качества и не подошла крупному клиенту, но и сократить объемы электронного мусора, утилизация которого тоже стоит денег. Это в итоге и приводит к появлению малоизвестных брендов ОЗУ и SSD на китайском рынке.

На наличие в ShineDisk М667 памяти SK Hynix указал китайский видеоблогер под псевдонимом小飞机DIY. Он опубликовал на YouTube ролик с подробным анализом внутреннего содержимого этого накопителя, и к тому, что запечатлено в кадре, есть несколько вопросов.

Что внутри ShineDisk М667

Один из них – что не так с чипами флеш-памяти? Они выглядят как вздувшиеся аккумуляторы от старых сотовых телефонов, а не как стандартные NAND-микросхемы. По мнению экспертов Tom’s Hardware, это специальная память E2NAND от SK Hynix, которая представляет собой многочиповый пакет с контроллером MSP со встроенной поддержкой протокола коррекции ошибок ECC. На сайте SK Hynix информации о такой памяти на момент выхода материала не было, но она упоминается на различных китайских платформах электронной коммерции.



Истинное происхождение NAND неизвестно. Модули вполне могли быть отгружены непосредственно с завода, производящего флеш-память для Apple, но есть и другой, не менее вероятный вариант. Эти чипы могли когда-то стоять в технике Apple, по тем или иным причинам вышедшей из строя. Технику могут массово разбирать на запчасти, в том числе и выпаивать флеш-модули. Но в этом случае получается, что в дешевых китайских SSD используется вполне работоспособная, пусть и бывшая в употреблении память. 小飞机DIY полагает, что ближе к истине все же первый вариант ввиду качества исполнения – нет следов вторичной перепайки.

Оригинальные компоненты присутствуют

Память сомнительного происхождения – это единственный компонент ShineDisk М667 из числа основных, который вызывает вопросы. Контроллер этой памяти вполне оригинальный – это SM2258XT производства компании Silicon Motion, который используется во многих твердотельных накопителях более известных вендоров.

Например, SM2258XT можно встретить в Crucial BX500, TeamGroup EX2 и Western Digital Blue 3D, у которых есть немало общего. Они, как и ShineDisk М667, выполнены в классическом 2,5-дюймовом форм-факторе, подключаясь по не самому быстрому интерфейсу SATA III, и каждый их них относится к бюджетному сегменту. Все дело именно в контроллере – SM2258XT морально устарел и применяется сейчас только в SSD начального уровня.

Когда очень хочется сэкономить на SSD

Однако наличие контроллера от известного бренда еще не гарантирует стабильность работы SSD в целом. Tom’s Hardware пишет, что ShineDisk M667, как и другие ультрадешевые SSD китайских производителей из третьего эшелона, может сломаться в любой момент. Впрочем, наличие на корпусе нового накопителя логотипа известного во всем мире производителя вовсе не означает, что устройство будет годами работать бесперебойно, что на своем примере доказала компания Western Digital.

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С октября 2015 г. WD владеет компанией SanDisk и выпускает накопители под ее брендом. Летом 2023 г. из строя начали массово выходить ее портативные SSD серии Extreme – пользователи стали терять свои данные без возможности восстановления. Проблема была признана программной, но выпуск новой прошивки ее не устранил, в результате чего WD навлекла на себя не только гнев потребителей, но и лавину судебных исков.

«В отрасли оборудования и цифровой электроники около 90% стоимости товара – это плата за его тестирование, надежность и долгую работоспособность. Поэтому корпорации платят за электронику от известных вендоров большие деньги, гораздо больше ее себестоимости. Но при этом они знают, что техника протестирована, прошла испытания и не откажет через месяц», – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. По его словам, это работает и в обратную сторону: «Чем дешевле электроника, тем меньше надежности можно от нее ожидать. Появление на маркетплейсках дешевых SSD говорит о том, что на рынке есть спрос на низконадежную электронику. Да, хранить суперважные документы в единственном экземпляре на таких накопителях не стоит. Но делать первые шаги в ИТ и обучаться с их помощью можно», – сказал Федор Чернов. «Главное, чтобы покупатель был осведомлен, что товары разной стоимости отличаются не шильдиком на корпусе, а уровнем надежности и качеством задач, которые электронике можно поручить», – заключил он.

Был телефон, стал SSD

То, что в дешевых SSD оказалась память, отбракованная Apple или производителем – это далеко не самое страшное, что может ждать пользователя. Осенью 2021 г. CNews писал, что в совсем дешевых SSD могут использоваться совершенно непригодные для такого рода устройств модули памяти, позаимствованные даже не из старых смартфонов – из древних сотовых телефонов.

Производители поставили на поток процесс выпаивания микросхем памяти из старых гаджетов для дальнейшего их размещения на платах для SSD. Отбракованные чипы они тоже используют, и никто не в силах предсказать, сколько проживет такой накопитель – день, месяц или несколько лет.