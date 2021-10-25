Производители попались на наглой подделке SSD. Их собирают на чипах памяти от старых смартфонов

Внутри твердотельных накопителей могут скрываться низкосортные чипы памяти, а также модули, изъятые из старых телефонов, отправленных на переработку. В некоторых моделях встречаются отбракованные микросхемы, срок жизни которых невозможно спрогнозировать.

Мировая SSD-рулетка

Мир в ближайшее время может захлестнуть волна максимально низкокачественных SSD-накопителей, собранных буквально из мусора. С таким предупреждением выступил китайский профильный портал Evaluation Room.

По мнению экспертов сайта, производители твердотельных накопителей на фоне их нехватки начинают все чаще использовать низкосортные модули памяти не прошедшие заводские тесты. В ряде случаев они даже закупают NAND-чипы, ранее использовавшиеся в смартфонах и извлеченные из сломанных или устаревших устройств, отправленных на переработку.

Купить гарантированно качественный и при этом недорогой SSD становится все труднее

Нехватка SSD, в особенности корпоративного уровня – это следствие как минимум двух основных факторов глобального масштаба. Первый – общий дефицит полупроводников, второй – криптовалюта Chia, которую можно майнить при помощи SSD и жестких дисков, и которая способна уничтожать накопители за считанные дни. Несмотря на сентябрьский обвал курса Chia, на 25 октября 2021 г. она по-прежнему в цене – курс валюты, по данным CoinMarketCap, превышает 10,5 тыс. руб.

Кому нельзя доверять

Специалисты Evaluation Room поделили всех производителей SSD в мире на четыре эшелона, отметив, что первому можно доверять, второму – тоже, а к продукции двух оставшихся следует относиться с максимальной настороженностью.

Внутри SSD-накопителя от компании из первого эшелона

Первый эшелон закупает микросхемы напрямую у производителей – Micron, Samsung, Toshiba и др. и оставляет их маркировку нетронутой. Компании второго эшелона заказывают такие же микросхемы, но уточняют, что на них должен стоять их логотип. Таким, по данным сайта, занимаются Adata, Kingston, Phison и ряд других компаний.

Накопитель с перемаркированными, но все еще надежными качественными микросхемами

Проследить поставки микросхем памяти производителям третьего эшелона почти невозможно. Здесь начинаются хитрости с использованием бывших в употреблении чипов, не всегда пригодных для работы именно в SSD.

Согласно спецификациям модулей NAND-памяти, все они делятся на различные категории, исходя из качества изготовления и итоговых характеристик. Так, класс AS полностью подходит для высокопроизводительных SSD, а AL – только для накопителей начального уровня. В то же время чипы класса SS не проходят заводские тесты, а ES и вовсе являются инженерными образцами.

Инженерные образцы флеш-модулей неожиданно оказались внутри готового к продаже SSD

Накопители, классом ниже AS или AL можно использовать в смартфонах, картах памяти, обычных флэшках. Они тоже работоспособны, но не отвечают критериям заводских тестов, в том числе и по скорости работы.

Страсти накаляются

Компании третьего эшелона нередко используют NAND-модули неподходящих классов в своих SSD. Таким грешат, к примеру, компании Asgart и Guangwei, продукцию которой россияне могут заказать в популярных китайских интернет-магазинах. Такие SSD характеризуются, как правило, низкой скоростью работы.

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В то же время другие представители третьего эшелона совершенно не гнушаются сборкой твердотельных накопителей на NAND-памяти из старых смартфонов. В этом специалисты Evaluation Room уличили компании Phison и Huirong. Внутри их SSD могут стоять чипы UFS и MMC вперемешку, к тому же разных производителей. Они могут отличаться емкостью и рабочим напряжением, что в итоге не самым лучшим образом сказывается на надежности конечного продукта.

Пример SSD с памятью от старых смартфонов

Но самое страшное творится на конвейерах по сборке SSD компаний из четвертого эшелона. Если флеш-память смартфонов хоть и была в употреблении, но все же исправно работала, то здесь можно столкнуться с накопителями, чьи NAND-модули провалили абсолютно все заводские тесты.

Это некачественная память, самый настоящий мусор. Надежность SSD на ее основе находится на околонулевой отметке, что приводит к выходу накопителей из строя спустя минимальное время использования.

Проследить происхождение этих модулей и их класс невозможно

Что примечательно, к использованию мусорных чипов памяти прибегают не только бренды, о которых никто никогда не слышал. Как пишет Evaluation Room, такой подход в своей работе использовала компания OCZ – в свое время один из известнейших производителей SSD-накопителей в мире. Пользователи очень часто возвращали ее продукцию в магазины. OCZ не существует с апреля 2016 г. Ее купила Toshiba, заплатив за нее $35 млн.