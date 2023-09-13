Обвальному падению цен на флеш-память и SSD пришел конец. Впереди неуклонное удорожание

Флеш-память и SSD всего через несколько недель перейдут от стремительного удешевления к медленному, но стабильному подорожанию. Рост цен может начаться уже в I квартале 2024 г. – производители памяти сокращают производство, чтобы создать искусственный дефицит на рынке и простимулировать рост цен.

От падения к росту

Аналитики компании TrendForce опубликовали прогноз развития рынка твердотельных накопителей и флеш-памяти, на которой они основаны. По их мнению, IV квартал 2023 г. станет последним, когда цены на память и накопители будут падать – в январе 2024 г. они стабилизируются, а затем быстро перейдут к росту.

Это означает только одно – если есть необходимость или возможность купить новый SSD или USB-флешку взамен или в дополнение к имеющимся, лучше не тянуть с этим, пишет портал TechSpot. И сделать это лучше заранее, потому что если в 2024 г. цены будут расти по вине производителей, то в конце 2023 г. на это могут повлиять ритейлеры в связи с праздничным сезоном покупок.

Цены на флеш-память и накопители на ее базе безостановочно падают приблизительно со II квартала 2021 г., и даже ее временный дефицит, ставший последствием пандемии коронавируса, не сумел повлиять на это. Производители носителей информации закупили чипы впрок, а в 2022 г. спрос на всю технику резко упал.

Фото: Seagate Чтобы не переплачивать за гигабайты, нужно не тянуть с покупкой

Для примера, в I квартале 2023 г. цены на флеш-память рухнули на 10-15% в сравнении с предыдущим, IV кварталом 2022 г. Вторая четверть 2023 г. ознаменовалась падением расценок на те же 10-15% квартал к кварталу. По итогам III квартала 2023 г. (завершится 30 сентября) падение будет в районе 5-10%, считают эксперты TrendForce, а в IV квартале 2023 г. – 0-5%.

Что предпринимают производители

Падение цен выгодно исключительно конечному потребителю – они могут покупать SSD и флешки по очень низким расценкам. При этом ритейлеры и дистрибьюторы, наоборот, страдают, но хуже всех в этом плане приходится производителям, и они вынуждены предпринимать различные меры, чтобы стабилизировать цены на свою продукцию.

Например, южно-корейская компания Samsung, один из лидеров рынка NAND-памяти, в сентябре 2023 г. приступила к уменьшению объемов выпуска таких микросхем, и в ее планы входит сокращение их вдвое.

Это ответная реакция Samsung на переизбыток предложения и падение спроса на рынке микросхем памяти – оба эти явления и привели к непрекращающемуся снижению цен на накопители в течение всего 2023 г. Решение Samsung первую очередь затронет чипы с менее чем 128 слоями.

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Другие производители – корейская SK Hynix, американская Micron и пр. – пока не заявляли о чем-то подобном. Но в TrendForce не сомневаются, что они вот-вот последуют примеру Samsung, что, в теории, может привести к небольшому росту цен на чипы памяти даже в IV квартале 2023 г.

Как менялись цены

Рыночные тенденции привели к падению цен на твердотельные накопители более чем на 30% процентов с начала 2023 г., пишет TechSpot. Цена за 1 ГБ для многих твердотельных накопителей емкостью 2 ТБ и 1 ТБ упала ниже $0,08 (7,6 руб. по курсу ЦБ на 13 сентября 2023 г.), а на некоторые продукты она и вовсе едва достигает $0,04 (3,8 руб.).

В настоящее время за пределами России некоторые твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe емкостью 2 ТБ доступны примерно за $100 (9470 руб.), а модели емкостью 1 ТБ — за $50 (4735 руб). В России, как ни странно, цены еще ниже – редакция CNews обнаружила в официальной рознице 2-терабайтные SSD за 7000 руб., а 1-терабайтные – за 4000 руб.

В следующие несколько недель цены могут снизиться еще сильнее, хотя и незначительно, пишет TechSpot.

Самое время идти в магазин

Без четких признаков того, как долго продлится спад, многие покупатели, вероятно, провели 2023 г. в ожидании еще более выгодных предложений. Но ситуация с ценами на флеш память в любом случае сделала 2023 г. оптимальным временем для покупки нового SSD для компьютера, ноутбука или игровой приставки. На это также повлиял и выход нескольких игр класса «ААА», которые геймеры со всего мира ждали годами. Это в первую очередь Starfield и Baldur’s Gate 3, одна из особенностей которых в том, что они занимают более 100 ГБ дискового пространства.

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Также в некоторых играх появился API DirectStroage за авторством Microsoft – он есть, например, в Forza Motorsport и Diablo IV, и он очень чувствителен к скорости SSD-накопителя. Поэтому для этих игр лучше всего приобрести SSD с NVMe.

Как сильно изменятся цены во II и последующих кварталах 2024 г., прогнозировать пока рано, но уже с 1 января по 31 марта 2024 г. они могут вырасти на 5% в сравнении с последними месяцами 2023 г. К тому же новый план Samsung и, вероятно, других производителей по сокращению объемов производства наряду с восстановлением продаж корпоративных твердотельных накопителей (во II квартале 2023 г., как сообщал CNews, они обрушились) могут привести к удорожанию SSD.